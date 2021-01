Conheça Matteo, o golden retriever que viralizou na internet

Nas redes sociais, Matteo, um cachorro da raça golden retriever, tem conquistado os internautas com vídeos engraçados e divertidos. Apenas no Instagram, o doguinho tem quase 90 mil seguidores, além dos seus irmãos, Hugo e Luiza. Saiba quem está por trás do sucesso dos cachorrinhos.

Para conhecer Matteo, primeiro é preciso saber mais sobre seus “irmãos”. Hugo e Luísa foram adotados em janeiro de 2018 por Fernanda. Eles eram de um canil certificado, mas houve denúncia do local e com isso foram resgatados pela dona.

“Foi um resgate com muita repercussão na mídia, dos 135 cães de Osasco, que o Instituto da Luisa Mell realizou”, contou Fernanda. O marido, Gabriel, resistiu a princípio, por terem perdido há pouco tempo a outra filha de quatro patas, Tiffany.

Quando chegaram no local, os dois passaram por entrevistas, mas conseguiram adotar Hugo e Luiza, apesar do processo rígido e demorado devido a grande demanda de pessoas em busca de um pet.

“Nesse momento ficamos sabendo que o filhote já tinha sido adotado, somente os adultos estavam para adoção e os dois não poderiam se separar (adoção conjunta)”, explicou ela. Ao todo foram quatro entrevistas. “Fui dizendo que não queria outro cachorro naquele momento, pisquei o olho e quando percebi tinham 2 goldens no banco de trás”. Eram Hugo e Luísa, um amor que não cabe no peito”, afirmou Gabriel.

Por fim, completando a família, Matteo chegou em dezembro de 2018 “com a ‘missão’ de ajudar eles a superarem traumas e inseguranças que [Hugo e Luza carregavam do passado”, explicou Fernanda.

Quais as mordomias do pets?

Segundo os donos, Matteo, Hugo e Luzia tem todas as mordomias possíveis. “Até trocamos de carro para terem mais espaço pensando no bem-estar deles. Eles dormem no nosso quarto, cada um no seu espaço, mas a Luísa gosta de dormir também na nossa cama, eles não tem nenhuma restrição, a casa é deles (tem restrição sim… piscina fica fechada e essa nós que decidimos quando podem [risos])”, explica ela.

Desde da chegada, os três acompanham os donos nas viagens, por isso, eles escolhem apenas destinos que aceitem os bichinhos.

Matteo e os ‘irmãos’

A respostas é sim! Na rotina dos doguinhos, eles comem lanche da tarde, comem frutas ou iogurte natural integral.

Fernanda ainda explica que duas vezes na semana eles vão para creche para se socializarem e para gastar energia, os demais dias ficam em casa. Dependendo do tempo eles brincam também na piscina.

Qual a origem dos nomes?

Segundo Fernanda, os nomes de Hugo e Luísa já existiam desde a adoção e eles apenas se mantiveram. Mas muitos famosos compartilharam o caso do resgate dos 135 cães de Osasco. Nisso, a dona explica que o Instituto Luísa Mell batizou os cães com nomes desses famosos, HUGO de Hugo Gloss e Luisa de Luísa Sonza.”

Já o nome de Matteo foi uma escolha de Fernanda. “Gostamos de nomes de humanos e escolhemos Matteo: ‘Dom de Deus” “Presente de Deus”. A princípio o pai queria Ademir em homenagem ao jogador Ademir da Guia, proposta prontamente recusada”, explicou ela.

“Com a chegada do Matteo foram 45 dias com treinos de associação e socialização para que Hugo e Luísa aceitassem ele. Hoje os 3 não se desgrudaram mais. Matteo é fã demais do Hugo, mas brinca e aproveita mais com a Luísa, companheira dele nas brincadeiras. Viraram uma matilha e cúmplices para tudo! Matteo é o mais ciumento com todos, desde os irmãos como nós. E virou protetor dos irmãos quando saímos juntos”, completou.