Davi saiu do BBB 24? Brother é chamado por Boninho e áudio vaza

O domingo de carnaval começou agitado no BBB 24, com Davi querendo sair do programa. O baiano, que é um dos mais populares da casa, caiu no choro e ficou na frente do botão de desistência até ser chamado no confessionário pela produção.

O que aconteceu com Davi no BBB 24?

Davi encara botão da desistência - foto: rede globo/reprodução

Hoje é dia de paredão e Davi já acordou chorando, com vontade de desistir e até chamou Isabelle para comunicar seu desejo. A moça conversou com o baiano na tentativa de fazê-lo desistir da ideia. "Não, não, você não vai fazer isso", reage Isabelle. "Apertar o botão não. Está doido? Por quê?", questiona.

Davi então explica que sua vontade de deixar o programa é por causa dos outros brothers, que há semanas tem colocado ele na mira do paredão, além de o excluir do convívio com a maior parte da casa.

"As pessoas aqui só sabem julgar, não sabem ver o lado bom das pessoas. Só sabem ver o lado ruim. Eu não aguento mais. Isso que eu estou sentindo pode ser caso psicológico, pode ser que meu emocional esteja abalado e está me causando danos físicos"

Após muita conversa, Davi foi chamado ao confessionário, enquanto Isabelle esperava rezando na sala. A surpresa é que quem assistia pelo Pay-Per-View conseguiu escutar Boninho, o big boss, conversando com o brother em tom de incentivo para continuar no jogo.

"Você já sabia que isso é um jogo, então, você tem amigos e tem desafetos. Todo mundo tem isso na vida", diz a voz no confessionário. Em seguida, Davi tenta argumentar, e a suposta voz de Boninho diz: "Você é essa pessoa que eles acham que você é? Então, tá tudo certo".

O baiano sai do confessionário revigorado, depois entra na piscina, e afirma para Isabelle que vai jogar para chegar a final ao lado dela e de Matteus.

A cena completa deve ser exibida na edição deste domingo, que deve começar às 21h05 (horário de Brasília).

