Qual foi a porcentagem de Davi, campeão do BBB 24

Davi foi consagrado campeão do BBB 24 e levou o cobiçado prêmio de R$ 2,9 milhões para casa nesta terça-feira, 16 de abril. Mas qual foi a porcentagem na grande final e quem assumiu as demais posições do pódio? Veja o ranking completo da edição de 2024 do reality show da Globo.

Qual foi a porcentagem do Davi na final do BBB 24?

A porcentagem de Davi na final do BBB 24 foi de 60,52%. No total, foram contabilizados 259 milhões de votos no sistema do reality show.

Pouco antes de anunciar o baiano como campeão da temporada, Tadeu Schmidt elogiou a trajetória dos finalistas.

Com 60,52% da média de votos, Davi é o grande Campeão do #BBB24

Qual foi a maior porcentagem do ganhador do BBB?

Kleber Bambam - BBB 1 - 62%

Rodrigo Leonel, o Cowboy - BBB 2 - 65%

Dhomini Ferreira - BBB 3 - 51%

Cida dos Santos - BBB 4 - 69%

Jean Wyllys - BBB 5 - 55%

Mara Viana - BBB 6 - 47%

Diego Gasques, o Alemão - BBB 7 - 91%

Rafinha - BBB 8 - 50%

Max Porto - BBB 9 - 34,85%

Marcelo Dourado - BBB 10 - 60%

Maria Melillo - BBB 11 - 43%

Fael Cordeiro - BBB 12 - 92%

Fernanda Keulla - BBB 13 - 62,79%

Vanessa Mesquita - BBB 14 - 53%

Cézar Lima - BBB 15 - 65%

Munik Nunes - BBB 16 - (votação diferente, sister venceu por 6 pontos a 0)

Emilly Araújo - BBB 17 - 58%

Gleici Damasceno - BBB 18 - 57%

Paula von Sperling - BBB 19 - 61%

Thelma Assis - BBB 20 - 44%

Arthur Aguiar - BBB 22 - 68,96%

Amanda - BBB 23 - 68,09%

Quem ficou em segundo e terceiro lugar no BBB 24?

O segundo colocado do BBB 24 foi Matteus, que recebeu 24,05% dos votos e levou o prêmio de R$ 150 mil para casa. O terceiro lugar ficou com Isabelle ao conquistar 14,98% dos mais de 259 milhões de votos computados na berlinda final. Ela ganhou um prêmio de R$ 50 mil.

