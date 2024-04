Vídeo: Pitel descobre que Buda está solteiro

Giovanna Pitel, 24 anos, descobriu que Lucas Buda está solteiro. O término da relação, anunciado por Camila Moura, ex mulher do participante do BBB 24, teria sido motivada pela aproximação entre a sister e o capoeirista. A informação foi revelada no Bate-Papo BBB, na noite de terça, 2 de abril.

Reação de Pitel sobre fim de casamento de Buda

O assunto começou quando Ed Gama perguntou a Pitel qual sua relação com Buda, e a assistente social respondeu que eles eram muito amigos, mas que entendeu o porque da Camila não aparecer na mensagem do anjo.

Em seguida, o apresentador anunciou que Camila havia anunciado que estava solteira, sem citar Pitel, mas afirmando que Buda rompeu um compromisso. “Imaginei quando ela não apareceu (no vídeo do anjo), mas espero que eles fiquem bem, disse a ex-sister ao saber do término de Buda e Camila - que estavam casados há 15 anos.

Assista ao vídeo do Bate-Papo BBB:

a pitel descobrindo que o buda tá solteiro pic.twitter.com/n1DJ3NEmGn — luscas (@luscas) April 3, 2024

Logo depois, o marido de Pitel apareceu em um vídeo, dizendo que estava esperando a amada. A jovem se mostrou feliz com o recado, ainda mais por que o esposo seria uma pessoa reservada.

A assistente social foi a 16ª eliminada do BBB 24 com 82% da média dos votos para sair. Em segundo lugar ficou Alane, com 12,38% dos votos e Beatriz em terceiro, com 5,62%.