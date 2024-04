Prêmio BBB 24: quanto ganha o segundo e terceiro lugar?

A premiação do BBB 24 será o maior da história para quem chegar no primeiro lugar, mas quem ficar em segundo e terceiro ligar também ganha um valor em dinheiro. A final é nesta terça-feira, 16 de abril, com Davi, Matteus e Isa.

Prêmio BBB 24 para o 2 e 3 lugar

Nesta edição do reality da TV Globo, o segundo colocado leva para casa o valor de R$ 150 mil, enquanto o terceiro lugar fica com R$ 50 mil. Ambos levam prêmios em dinheiro mesmo sem vencer a temporada.

Além do valor pago pelo BBB 24, as finalistas também saem com os prêmios arrecadados ao longo das provas realizadas na temporada, como carros e eletrodomésticos, e quantias em dinheiro. Davi ganhou ao longo do programa um total de R$ 120 mil e um carro no valor de R$ 281,9 mil.

O segundo e o terceiro colocado também sobe ao pódio junto com o vencedor. A dinâmica do anúncio de quem ficou em qual posição varia a cada ano - em 2023, por exemplo, o apresentador anunciou ainda na sala da casa que Amanda era a campeã.

Para hoje, a produção deve levar ao telespectador uma final mais elaborada, com a participação de todos os participantes da temporada - inclusive com a presença de Wanessa Camargo, que foi expulsa por agressão.

Valor da premiação

O prêmio BBB 24 está em R$ 2,9 milhões depois da eliminação de Alane. O prêmio do BBB começou em R$ 500 mil e foi subindo ao longo do tempo - porém, ficou 13 anos sem reajuste até esse ano.

O BBB 23 termina em 16 de abril, terça-feira, logo após a novela Renascer. O programa ficará no ar 1h45, de acordo com a programação da Globo.

