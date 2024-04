Agora restam 9 participantes no Big Brother Brasil

Fernanda é quem saiu do BBB 24: porcentagem do paredão

Fernanda foi quem saiu do BBB 24 neste domingo, 31 de março, com 57,09% dos votos. O resultado confirma o que a enquete apurada pelo DCI que indicava que ela seria eliminado.

Giovanna obteve 37,85% e Beatriz 5,06% - a menor rejeição deste paredão.

Após o fim do programa ao vivo, ele vai direto para os estúdios do Bate-Papo BBB. O papo é transmitido gratuitamente pelo Gshow e Globoplay.

Na segunda de manhã, o eliminado participa de um café da manhã com Ana Maria Braga, a partir das 10h35, horário de Brasília. À noite, ele estará no programa BBB - A Eliminação, do Multishow.

Quem já saiu do BBB 2024?

A edição começou com 26 participantes, teve uma desistência e agora continua com 9 brothers. Quem já saiu até agora foi:

1 - Maycon: 8,46% dos votos para ficar.

2 - Thalyta: 22,71%

3 - Pizane: 8,35% dos votos para ficar.

4 - Nizam: 17,14%

5 - inicius Rodrigues: 9,92%

6 - Luigi: 7,29% dos votos para ficar

7 - Juninho: 60,35%

8 - Marcus Vinicius: 84,86% dos votos

9 - Deniziane: 52,02% dos votos

10 - Rodriguinho: 78,23% de rejeição

11 - Michel

12 - Yasmin Brunet

13 - Raquele

14 - Leidy

Desistente: Vanessa Lopes.

Expulsa: Wanessa

Continuam no reality: Alane, Beatriz, Davi, Giovanna, Isabelle, Lucas, Matteus, Mc Bin Laden, e Pitel.