Já terminou a prova do líder do BBB 24? Davi vence Alane

Após mais de dez horas de disputa, Davi ganhou a prova do líder e está na final do BBB 24. A dinâmica terminou por volta das 10 horas da manhã desta sexta, 12 de abril, após Alane deixar cair a chave no chão.

Com isso, Alane, Isabelle e Matteus estão no último paredão do reality show e o resultado deve sair no domingo, 14.

Como foi a última prova do líder do BBB 24?

A prova do líder começou na noite de quinta-feira, logo após a eliminação de Beatriz. O primeiro a desistir foi Matteus, que passou mal com pouco mais de duas horas de disputa.

Depois, Isabelle deixou a competição - perto da prova completar 7 horas.

O duelo foi entre Alane e Davi, mas hoje pela manhã, Alane mostrou-se exausta e acabou deixando o disco cair.

Davi comemorou sua vaga na final e entrou na casa aos gritos de felicidade. O anúncio oficial será feito por Tadeu Schmidt.

Assista ao momento que Davi se torna o último líder