Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Deniziane no BBB 24

Deniziane foi eliminado do Big Brother Brasil nesta terça-feira, 20 de fevereiro, com 52,02%% dos votos contra Fernanda que teve 47,16% e Matteus 0,82%. Leia a íntegra do discurso de Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída da sister do BBB 24. Foram 97 milhões de votos.

O resultado mostra uma virada da torcida nesse paredão. Nas redes sociais, os seguidores torciam pela permanência de Fernanda.

Discurso de eliminação BBB 24 de Anny completo

Para anunciar que Deniziane foi a mais votado do paredão do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt preparou um discurso que dizia que a eliminação não seria uma resposta e que muita gente estava torcendo por ele. Ele também exaltou a participação da sister, que entrou no reality em busca de uma vida melhor para a família.

Leia a íntegra do discurso da eliminação do BBB 24:

Confira o discurso do Tadeu pro Paredão que eliminou Deniziane!#BBB24 pic.twitter.com/F9YI7i7AbV — Tracklist (@tracklist) February 21, 2024

Quem ainda está no BBB 24?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother Brasil conta com 16 participantes. Veja a lista completa de quem ainda está no BBB 24:

Alane, Beatriz, Davi, Fernanda, Giovanna, Isabelle, Leidy, Lucas, Matteus, Mc Bin Laden, Michel, Pitel, Raquele, Rodriguinho, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet.