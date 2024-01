Quem vai sair do BBB 24: porcentagem da enquete UOL 1º paredão

Três participantes competem na 1ª berlinda da temporada e a grande dúvida agora é quem vai sair do BBB 24. A enquetes UOL já mostra o possível resultado de quinta-feira, 11 de janeiro, entre Yasmin, Maycon e Giovanna.

Quem está com mais votos para sair do BBB 24?

Maycon é a participante que corre maior risco de sair, é o que apontava a enquete UOL na primeira hora de votação. O cozinheiro já tinha apenas 14,04% dos votos para ficar, que até o início da madrugada de quarta-feira (10) somava 2 mil votos.

Giovanna aparecia com 34,81% das intenções dos votos para ficar. Até então, Yasmin é a favorita do público do Big Brother Brasil com 51,16% dos votos para ficar.

A votação oficial ocorre no site do Gshow e a pergunta é quem: quem fica?

Votação Gshow - Eliminação no 1º paredão

A votação no Gshow é essencial para determinar quem vai sair do BBB 24 e quem permanecerá no jogo neste 1º paredão.Mas neste ano, o público terá duas formas de votar: voto Único através do CPF, ou com o voto da Torcida, que permite vários votos. O resultado é uma média das duas formas de votação.

Para votar, é necessário ter uma conta no portal. Para realizar o seu cadastro, acesse o endereço https://gshow.globo.com/.

No menu que mostra a aba dos realities shows e todos os projetos abordados no site, você encontrará a opção de fazer login ou se cadastrar. Clique lá e comece a registrar sua conta. Lembre-se que é tudo gratuito, então não se preocupe com assinaturas.

Depois de informar alguns dados pessoais, sua conta já estará válida e você poderá votar na enquete BBB 24 do Gshow.

Clique no participante que deseja eliminar entre Yasmin, Maycon e Giovanna, e depois confirme sua decisão. Aguarde pela confirmação e repita o processo quantas vezes achar necessário!

Você tem até a noite de quinta-feira, 11 de janeiro, para votar em quem deve sair. A programação oficial da Rede Globo indica que o programa da eliminação vai começar às 22h25 (horário de Brasília).

Quem votou em quem - Quem vai sair do BBB 24

A votação do primeiro paredão começou com a líder Anny, que indicou Maycon mesmo tendo colocado o brother no vip. Ela justificou que a escolha tem a ver com afinidade. Depois, a votação continuou entre os 25 brothers.

Maycon votou em Yasmin Brunet;

Alane votou em Giovanna;

Lucas Luigi votou em Yasmin Brunet;

Rodriguinho votou em Thalyta;

Fernanda votou em Giovanna;

Giovanna Pitel votou em Giovanna;

MC Bin Laden votou em Giovanna;

Vinícius Rodrigues votou em Giovanna;

Giovanna votou em Giovanna Pitel;

Leidy Elin votou em Giovanna;

Wanessa Camargo votou em Lucas Henrique;

Davi votou em Rodriguinho;

Juninho votou em Yasmin Brunet;

Lucas Pizane votou em Raquele;

Isabelle votou em Matteus;

Thalyta votou em Giovanna Pitel;

Beatriz votou em Fernanda;

Michel votou em Giovanna Pitel;

Marcus Vinicius votou em MC Bin Laden;

Raquele votou em Giovanna Pitel;

Lucas Henrique votou em Yasmin Brunet;

Vanessa Lopes votou em Raquele;

Yasmin Brunet votou Lucas Luigi;

Nizan votou em Yasmin Brunet;

Matteus votou em Giovanna.