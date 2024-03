Reta final do BBB 24: programação tem sequência de paredões

A final do BBB 24 será na terça-feira, 16 de abril de 2024, depois de cem dias de competição. Mas até chegar o dia do público conhecer o nome do vencedor, o reality show vai ter uma programação acelerada, com uma sequência de paredões e festas especiais para os finalistas.

Como vai ser a final do BBB 24?

Veja a programação divulgada até agora:

Quinta (28/03): Líder + "Tá na mira"

Sexta (29/03): Anjo + paredão

Domingo (31/03): Eliminação + líder + paredão

Terça (02/04): Eliminação + líder + paredão

Quarta (03/04): Festa Top 8

Quinta (04/04): Eliminação + líder + "Tá na mira"

Sexta (05/04): Anjo + paredão

Domingo (07/04): Eliminação + líder + paredão

Terça (09/04): Eliminação + líder + paredão

Quarta (10/04): Festa top 5

Quinta (11/04): Eliminação + última prova de resistência

Sexta (12/04): Último paredão

Domingo (14/04): Última eliminação - top 3

Terça (16/04): Grande final

Como será o último dia?

O último dia do BBB 24 será transmitido no canal aberto da Globo e também pela plataforma de streaming Globoplay. O episódio será um grande evento, tanto para o público como para os confinados. Eles ganham a chance de acompanhar o programa ao vivo e assistem de pertinho os shows das atrações musicais - neste ano, a produção ainda não confirmou se haverá apresentações e quem serão os artistas.

É montado também um pódio no gramado, em que os três finalistas sobem para sinalizar a vitória. O primeiro lugar é quem leva o prêmio de R$ 3 milhões. O segundo e o terceiro colocados não saem de mãos vazias: eles levam R$ 150 mil e R$ 50 mil, respectivamente.