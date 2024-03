Leidy ou Bin: quem sai amanhã do BBB 24?

Quatro participantes estão na berlinda e com a estreia de dois participantes: Leidy e Bin Laden. Os dois conseguiram escapar do paredão ao longo do programa, mas a enquete BBB 24 indica quem da dupla tem a maior rejeição do público. Davi e Matteus podem estar confortáveis nesta votação.

Quem está com mais votos para sair do BBB 24?

Leidy é a participante que corre maior risco de ser eliminada. A sister de Nova Iguaçu tem 78,26% dos votos para sair na enquete do UOL, que até às 11h de hoje (25) somava 483 mil votos.

Bin Laden é o segundo colocado e aparece com 9,82% das intenções dos votos para sair. Por enquanto, Davi e Matteus respiram aliviados na votação, contabilizando 9% e 2,12%, respectivamente.

Portanto, Leidy é apontada como quem sai do BBB 24 amanhã.

Votação Gshow

A votação no Gshow é essencial para determinar quem vai sair do BBB 24 e quem permanecerá no jogo neste paredão. Para votar, é necessário ter uma conta no portal. Para realizar o seu cadastro, acesse o endereço https://gshow.globo.com/ ou baixe o aplicativo em versão IOS ou android no seu celular.

No menu que mostra a aba dos realities shows e todos os projetos abordados no site, você encontrará a opção de fazer login ou se cadastrar. Clique lá e comece a registrar sua conta. Lembre-se que é tudo gratuito, então não se preocupe com assinaturas.

A votação pode ser por CPF - única vez e individual, ou com a torcida - aqui pode votar quantas vezes quiser.

Clique no participante que deseja eliminar e depois confirme sua decisão.

O público tem até a noite de terça-feira, 26 de março, para votar. A programação oficial da Rede Globo indica que o programa de amanhã começa às 22h25.