VÍDEO: Leidy e Yasmin atacam Davi após sincerão

O Sincerão do BBB 24 rendeu uma briga intensa entre Leidy, Yasmin e Davi, e a discussão agitou as redes sociais na noite desta segunda-feira, 4 de março.

Assista a briga no BBB 24

Davi Brito começou a noite participando do Sincerão e repetiu o que disse durante a formação do paredão no domingo: chamou Yasmin Brunet de inútil. Após a dinâmica, os brothers se reuniram no gramado e Matteus se mostrou enfurecido por ter sido chamado de planta.

A discussão começou a esquentar e Leidy, Yasmin e Davi começaram a bater boca. Em certo momento, Leidy que estava exaltada, gritou no rosto do motorista de aplicativo.

Assista um trecho da confusão:

Leidy avança sobre Davi durante briga e baiano diz: “Vai me beijar?” #BBB24 pic.twitter.com/4qSQYKPBkh — CHOQUEI (@choquei) March 5, 2024

O público que assistia a discussão pelo Pay-Per-View usou as redes sociais para comentar a situação e logo a hashtag "Obrigado Davi" e "Leidy" subiu para os trends topics.

"Mais uma treta generalizada!!! Obrigado Boninho, obrigado Davi!!!", escreveu o seguidor Roger. "Obrigado Davi, você alugou um triplex na cabeça das plantas tudo", escreveu o jornalista Daniel Castro.

Relembre: Wanessa Camargo é expulsa do BBB 24