Mais cedo? Horário BBB 24 hoje, segunda-feira de Carnaval

Como é carnaval, a programação da TV Globo sofre alterações para exibir os desfiles das escolas de samba. Assim, o horário do BBB 24 pode começar mais cedo do que o comum.

Qual o horário do BBB 24 hoje, domingo de paredão?

O BBB 24 irá começar às 21h10 hoje, segunda, 12 de fevereiro. O reality show vai começar após Renascer, e terá apenas 45 minutos no ar. A partir das 21h55, o programa é substituído pelos desfiles de carnaval do Rio de Janeiro de 2024.

Hoje, a edição deve exibir a reação da casa após a formação do paredão entre Davi, Isabelle e Marcus, além do Sincerão. Ainda não há informação se a dinâmica será mantida ou se a continuidade dela será mostrada na Multishow e no Pay Per View da Globoplay.

Horário do BBB 24 nos próximos dias

Segunda-feira, 12 de fevereiro: 21h10 (horário do BBB 24 será afetado porque também haverá desfiles neste dia)

Terça-feira, 13 de fevereiro: 22h25

Quarta-feira, 14 de fevereiro: 22h25

Quinta-feira, 15 de fevereiro: 22h25

Como foi a formação do 8º paredão?

O paredão do BBB 24 foi formado na noite de domingo, 11, e quase levou Wanessa para a berlinda.

1 - O anjo Michel imunizou Giovanna, que segundo o professor tinha risco de ser votada.

2 - Depois, o líder Buba indicou Davi, como já era esperado.

3 - A votação foi aberta na sala e Fernanda recebeu 10 votos. Marcus foi votado, assim como Wanessa, que recebeu voto de Bin Laden.

4 - A dinâmica da semana determinava que os 4 mais votados iriam para o paredão, mas como só 3 receberam votos, Buba indicou Isabelle para fechar a conta.

5 - Buba também precisava salvar um deles e escolheu Wanessa.

6 - A prova bate-volta foi entre Isa, Marcus e Fernanda - Davi não participou por ser indicado do líder -, e Fernanda levou a melhor.

