Rodriguinho descobre que Davi é favorito do BBB 24; assista

Rodriguinho saiu do BBB 24 com 78,23% dos votos na terça-feira, 27, e no papo com o eliminado o cantor descobriu quem mais ganhou seguidores e, consequentemente, está entre os mais populares entre o público.

No programa, Thais Fersoza e Ed Gama perguntaram a Rodriguinho se ele tinha ideia de quem tinha ganhado mais seguidores, e o cantor disse acreditar que seria a Bia a mais popular. Os apresentadores então anunciaram que Davi chegou a 5,4 milhões de fãs, na frente de Beatriz e Isabelle.

O ex-BBB se mostrou surpreso com o número conquistado pelo seu rival no jogo. Davi não tinha rede social antes do programa, o que significa que ele atingiu o número em 50 dias. Já Rodriguinho, conhecido por ter sido vocalista do grupo Os Travessos, agora soma 4 milhões de fãs - o dobro de quando entrou.

Vídeo de Rodriguinho sobre popularidade de Davi

No programa "Papo com o Eliminado", o eliminado do BBB 24 Rodriguinho descobriu que Davi é o mais popular nas redes sociais e até tem mais seguidores que o cantor. No entanto, o ex-participante do camarote do programa respondeu "Que legal", demostrando que a rivalidade ficou dentro do programa.

Rodriguinho descobrindo os números de seguidores do Davi, Beatriz e o dele. #BBB24 pic.twitter.com/qyg2FRhw3M — CHOQUEI (@choquei) February 28, 2024

Os fãs do reality show da Globo comentaram a reação do músico com a descoberta. "Fingiu naturalidade, mas claramente ficou com raiva", escreveu o seguidor Jean Carlos no X. "Tomou até uma água kkkkkkkk teve que engolir", comentou Karla Miranda na rede.