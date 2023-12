Quem é Urias? Cantora pode estar no BBB 24

O nome da cantora Urias, de 29 anos, é mais um que circula entre os supostos cotados para o BBB 24. A artista é mais conhecida pelo seu trabalho na música e teve uma faixa que virou meme na web neste ano. Conheça a possível sister.

Quem é a cantora Urias?

Urias é cantora, compositora e modelo transsexual. A famosa começou a ganhar notoriedade em 2018, quando participou da música "Ouro" ao lado da amiga Pabllo Vittar. Ela também iniciou a publicação de covers no YouTube, dando início à sua carreira.

O primeiro single da artista foi lançado em 2019, intitulado "Diaba", que hoje conta com 18 milhões de visualizações. Com a boa repercussão entre a comunidade LGBTQIA+, dois anos depois, Urias lançou o EP '"úria Pt. 1", que antecedeu seu primeiro álbum de estúdio de mesmo nome e consolidou a cantora como uma das promessas do pop.

Em 2023, Urias lançou seu segundo álbum de estúdio, intitulado "Her Mind", no qual mistura letras em português, inglês e espanhol. Hoje, ela soma mais de 330 mil ouvintes mensais no Spotify.

Neste ano, a faixa "Foi Mal", parte do EP lançado em 2022, repercutiu na web por conta de um vídeo gravado pelo influenciador digital Vitty, no qual ele aparece dublando a faixa. Um dos trechos virou meme no Twitter, o que ajudou a cantora a ficar mais popular. No Spotify, essa é a segunda canção mais reproduzida de Urias, com mais de 10 milhões de plays.

Em agosto, a cantora falou sobre o fato de ser transsexual e como era frequentemente questionada sobre isso. 'Eu tinha lançado meu álbum, 'Fúria'. Com o tempo, com o decorrer das coisas, só me perguntavam sobre o meu corpo. Sobre o meu corpo político, corpo social, sempre trazendo e resumindo a minha existência ao meu corpo, ao meu tipo de corpo', relatou ao G1. Urias afirmou que queria incitar as pessoas a questionarem sobre outras coisas.

Quem vai para o BBB 24?

O Big Brother Brasil 24 estreia na terça-feira, 8 de janeiro, com novidades que prometem agitar a casa e gerar muita discussão.

Uma das principais novidades é a divisão dos participantes em três grupos: Pipoca, Camarote e Puxadinho. Os anônimos são pessoas comuns que foram selecionadas através de um processo de inscrição aberto ao público. Já os famosos são pessoas que já possuem uma grande visibilidade na mídia e são convidados para o programa pela produção. Até agora, não há informações sobre quem estará no terceiro time, criado para a edição do próximo ano.

Enquanto a lista oficial não é divulgada, o que deve acontecer na primeira semana de janeiro, os internautas especulam quem podem ser os demais brothers, que incluem:

Flora Matos, 35 anos: uma cantora reconhecida pelo sucesso "Piloto". Constantemente envolvida em conflitos com outras personalidades no Twitter, a artista se tornou alvo frequente de polêmicas nas redes sociais.

Gabi Melim, 29 anos: é uma cantora famosa por integrar o trio musical Melim ao lado de seus irmãos. O grupo alcançou o topo das paradas com o hit "Meu Abrigo" em 2018. Atualmente, o trio encontra-se em hiatus, permitindo que os membros se dediquem a projetos individuais.

Chico Moedas, 27 anos: ganhou notoriedade por participar das transmissões ao vivo do streamer Casimiro Miguel. O jovem foi também reconhecido por seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza, durando cerca de três meses em 2023. A relação chegou ao fim após Luísa expor uma traição do então namorado.

Diogo Defante, 35 anos: é um humorista conhecido pelo quadro "Repórter Doidão" e atualmente apresenta um quadro no podcast PodPah.

Gustavo Tubarão, 24 anos: é um influenciador digital com mais de 9 milhões de seguidores no Instagram e outros 10 milhões no TikTok.

MC Kevinho, 25 anos: cantor de funk com sucessos como "Olha a Explosão" e "O Grave Bater".

Priscila Fantin, 40 anos: teve seu nome mencionado como uma das possíveis participantes, divulgado pelo jornalista Léo Dias. A atriz, vencedora da 'Dança dos Famosos' neste ano, é conhecida por suas atuações em diversas novelas da Globo.

Yasmin Brunet, 35 anos: influenciadora digital e filha de Luiza Brunet, é novamente cogitada como participante do BBB 24. A loira segue os passos da mãe na carreira de modelo.