VÍDEO: briga Davi e Bin Laden para a casa e Boninho intervém

Após o Sincerão do BBB 24 desta segunda-feira, 25 de março, Davi e Bin Laden protagonizaram uma briga que parou a casa. O risco de agressão foi tamanho que até Boninho precisou intervém.

Como foi a briga de Davi e Bin Laden?

A briga entre Davi e Bin Laden começou durante o Sincerão, com dois participantes trocando farpas. Quando a dinâmica acabou, o rapper e Matteus foram discutir e Davi saiu em defesa do amigo ao lado de Beatriz e Alane.

A discussão evoluiu e praticamente toda a casa precisou separar a situação que durou longos minutos. Em determinado momento, o Big Boss exigiu que os dois parassem com a briga. Até um dummie entrou em cena para apartar os dois.

🚨URGENTE: MC Bin Laden perde a cabeça, tenta agredir Davi e um dummy entrou para impedir agressão. #BBB24



pic.twitter.com/IICUxDw8U6 — CHOQUEI (@choquei) March 26, 2024

Nas redes sociais, a briga logo subiu para o Trend Topic no X e dividiu opiniões. "Quando o Bin fez o mesmo com o Davi não teve ninguém pedindo expulsão dele, Não conseguiram tirar o Davi no voto querem tirar de forma suja", escreveu um seguidor.

"Big Boss, pede o VAR da briga porque acho que temos imagens suficientes para 2 expulsões. Bin e Davi expulsos!!!", escreveu a ex-BBB Ana Paula Renault.

Ainda não há informação se os brothers serão expulsos.