Black Friday 2020: conheça 8 sites para comparar preços

Devido ao grande volume de descontos previstos para a Black Friday 2020, identificar as melhores ofertas não será uma tarefa fácil. Com isso, vale recorrer aos comparadores de preço. Afinal, além de listarem os preços mais baixos, ainda te ajudam a evitar propagandas enganosas. Confira abaixo uma lista com oito comparadores que você pode usar:

1. Zoom é um dos principais comparadores

O Zoom (https://www.zoom.com.br/) é uma das opções mais famosas no Brasil. No site, estão disponíveis históricos de preços dos mais variados segmentos do varejo. Através do comparador, também é possível definir alertas para a Black Friday 2020. Assim, quando determinado produto atingir o valor ideal, o usuário é notificado. Além disso, a ferramenta promete trabalhar apenas com lojas confiáveis. Portanto, caso usuário compre em uma loja parceria e não receba o produto, o Zoom oferece reembolsos de até R$ 5 mil.

2. Buscapé

Assim como seu concorrente, o Buscapé (https://www.buscape.com.br/) possui certa popularidade. No geral, o site tem as mesmas características que o seu concorrente. Portanto, é possível realizar pesquisas pelo modelo, marca, preços e características. Aliás, através de sua versão mobile, usuários podem obter informações úteis sobre a Black Friday 2020.

3. Confie Aqui – Black Friday 2020

O Confie Aqui (https://www.reclameaqui.com.br/confieaqui/) é o comparador de preços do Reclame Aqui, site brasileiro de reclamações. Dessa forma, além de exibir preços, a plataforma também sinaliza quais lojas têm a melhor reputação no Reclame Aqui. Como de costume, o site conta com histórico e alertas de preços.

4. Pelando

Essa também é uma opção conhecida na Black Friday 2020. Porém, vale destacar que o Pelando (https://www.pelando.com.br/) conta com a colaboração dos usuários. Em outras palavras, qualquer um pode publicar promoções e cupons de desconto no site. Por esse motivo, usuários do Pelando devem ter mais cuidado. Afinal, não há garantia de que as promoções são de fato confiáveis.

5. Promobit

Igualmente ao Pelando, este comparador (https://www.promobit.com.br/) permite que os usuários enviem ofertas. Vale destacar que o serviço classifica os anúncios de acordo com a interação da comunidade. Como resultado, descontos que mais atraem os usuários são os que ficam no topo.

6. JáCotei na Black Friday 2020

Além das funções clássicas, o JáCotei (https://www.jacotei.com.br/) também conta com o selo “Desconto Real”. Através dessa ferramenta, usuários conseguem identificar mais rapidamente quais descontos da Black Friday 2020 são verdadeiros.

7. Baixou

O Baixou (https://www.baixou.com.br/) identifica e cadastra promoções de forma automática. Assim como os demais, o comparador disponibiliza inúmeros filtros de pesquisa. Além disso, o site possui uma extensão para navegadores.

8. Google Shopping – Black Friday 2020

Em comparação às opções anteriores, o Google Shopping (https://www.google.com/shopping) é a alternativa mais prática. Isso porque a ferramenta é integrada ao buscador do Google. Apesar de ter essa vantagem, não existem filtros para garantir a segurança dos resultados. Portanto, verifique a reputação da loja antes de efetuar a sua compra.