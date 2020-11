Black Friday 2020: conheça os melhores fones de ouvido sem fio 

Nesta sexta-feira (27), o varejo brasileiro realizará a Black Friday 2020. E, assim como diversos produtos, os fones de ouvido sem fio devem receber ótimos descontos. Portanto, vale ficar atento às promoções para garantir o seu. Porém, com tanta variedade no mercado, pode ser difícil escolher qual comprar. Pensando em facilitar essa escolha, o site de tecnologia Canaltech listou os melhores modelos para se comprar neste ano.

Black Friday 2020: Samsung Galaxy Buds+

Essa opção se destaca pela excelente qualidade de som e, por isso, merece a sua atenção na Black Friday 2020. Equipado com dois drivers, os fones Samsung Galaxy Buds+ distinguem sons médios, agudos e graves. Além disso, seus três microfones facilitam ligações, reduzindo o ruído do ambiente.

A fabricante promete até 22 horas de autonomia. Isso porque a bateria contém 11 horas, assim como o estojo. Vale destacar que seu visual é bem discreto. Em outras palavras, os fones podem passar despercebidos com facilidade. Por fim, o usuário não precisa pegar o celular para trocar de música. Caso esteja conectado ao Spotify, é possível usar gestos de comando no aparelho.

AirPods e AirPods Pro – Black Friday 2020

Para quem tem um iPhone, os melhores fones sem fio são aqueles fabricados pela própria Apple. Frequentemente, modelos de outras marcas apresentam falhas no pareamento e dificultam o uso. Embora sejam mais caros, os AirPods funcionam de forma completamente integrada aos celulares da Maçã. Entre os destaques do modelo estão o cancelamento de ruído e a resistência à água.

Sony WF-1000XM3

O Sony WF-1000XM3 é outra opção excelente, afinal, a Sony tem certa expertise no setor. Em razão disso, a marca promete oferecer uma qualidade superior à dos concorrentes. O ponto de destaque do produto é seu cancelamento de ruído eficaz. Por outro lado, o modelo peca no tamanho, que não é tão discreto quanto os demais fones de ouvido sem fio do mercado.

Xiaomi Redmi AirDots S

Esse modelo certamente é o campeão do custo-benefício na lista para a Black Friday 2020. Devido à sua qualidade, os AirDots S ganharam popularidade rapidamente, assim como outros produtos da Xiaomi. Em comparação à versão anterior, esses fones possuem um modo game. Em suma, essa novidade reduz o atraso na transmissão de som via Bluetooth, melhorando a experiência em jogos.

Bose Quietcomfort 35 e Bose 700

Esses headphones prometem qualidade de topo de linha com áudio balanceado. Eles têm integração com o Google Assistente e a Alexa. Ou seja, usuários podem enviar comandos para ouvir uma música, tirar dúvidas ou agendar um lembrete. O diferencial desses modelos é o Bose AR, plataforma de realidade aumentada da fabricante. Através dela, é possível testar a tecnologia usando o som dos headphones combinados com um aplicativo no celular.

JBL Tune T500

O JBL Tune T500 é uma opção interessante para quem procura um modelo mais básico na Black Friday 2020 e não abre mão do custo-benefício. Aliás, o produto oferece uma qualidade superior aos concorrentes na mesma faixa de preço. Além disso, assim como os demais produtos da marca, o som é um pouco mais grave. Por fim, vale destacar que a fabricante disponibiliza duas versões do modelo: uma com fio e outra sem.

Edifier W800BTWH – Black Friday 2020

Quem prefere algo mais sofisticado na Black Friday 2020, pode optar pelo headphone Edifier W800BTWH. Além de ter acabamento em metal, o modelo é mais ergonômico e cobre toda a orelha. Além disso, sua bateria possui uma autonomia maior. Segundo a fabricante, são até 50 horas de uso e até 800 horas de funcionamento em stand-by. Embora tenha conexão sem fio, ele acompanha um cabo de áudio que pode ser utilizado.