Copa do Mundo 2026

4 formas de assistir ao jogo do Brasil hoje x Panamá em amistoso da Copa

Amistoso começa às 18h30

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Brasil hoje Brasil jogo no Maracnã hoje - DCI

A Seleção Brasileira entra em campo neste domingo, 31 de maio, para o último compromisso em solo nacional antes da Copa do Mundo 2026. O adversário será o Panamá, em amistoso marcado para as 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.Para quem deseja acompanhar a partida ao vivo, existem quatro opções de transmissão.

Onde vai passar o jogo do Brasil hoje

TV Globo: a emissora transmite Brasil x Panamá ao vivo para todo o país neste domingo, a partir das 18h30 (horário de Brasília). A narração será de Everaldo Marques, com comentários de Ana Thaís Matos, Denílson e Júnior.

Sportv: também dá para assistir ao amistoso pelo canal esportivo da TV por assinatura. A cobertura contará com narração de Luiz Carlos Jr. e análises de Eric Faria e Ricardinho.

GETV: a plataforma digital exibe a partida ao vivo pela internet. A transmissão terá Jorge Iggor na narração e comentários de Bruno Formiga e Luana Maluf.

Globoplay: os torcedores também podem acompanhar o jogo online pelo serviço de streaming da Globo. Basta acessar a plataforma pelo computador, celular, tablet ou smart TV e fazer login com uma conta Globo para assistir à transmissão da TV Globo ao vivo nas regiões em que o sinal está disponível.

Com expectativa de casa cheia e mais de 73 mil torcedores nas arquibancadas, o confronto serve como teste final para o técnico Carlo Ancelotti observar o elenco antes do embarque para os Estados Unidos, onde a equipe dará sequência à preparação para o Mundial.

Como chega o Brasil para o amistoso?

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O técnico Carlo Ancelotti confirmou a escalação na véspera da partida e deve utilizar praticamente todo o elenco disponível. Como as seleções acertaram a possibilidade de realizar até 11 substituições, a comissão técnica pretende dar minutos a diversos jogadores antes da estreia na Copa.

A provável formação brasileira tem: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vini Jr. e Raphinha.

A equipe não contará com Neymar, que segue em recuperação de uma lesão na panturrilha. Também ficam fora Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que participaram da final da Liga dos Campeões no último sábado.

Panamá usa amistoso para ajustar equipe antes do Mundial

Atual 33º colocado do ranking da FIFA, o Panamá disputa apenas sua segunda Copa do Mundo. Sob comando de Thomas Christiansen, a equipe chega ao amistoso apostando na experiência do capitão Aníbal Godoy e na criatividade de Adalberto Carrasquilla no meio-campo.

A tendência é que os panamenhos iniciem a partida com Mosquera; Murillo, Escobar, Córdoba e Davis; Godoy, Martínez e Carrasquilla; Bárcenas, Fajardo e Díaz.

Além do duelo contra o Brasil, o Panamá ainda fará amistosos diante da República Dominicana e da Bósnia antes da estreia na Copa do Mundo de 2026.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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