Seleções estreiam no Grupo H nesta segunda-feira, 15 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

Onde vai passar o jogo do Uruguai x Arábia Saudita na Copa do Mundo hoje

Onde vai passar o jogo do Uruguai x Arábia Saudita na Copa do Mundo hoje

Quem procura onde assistir Arábia Saudita x Uruguai ao vivo pela Copa do Mundo de 2026 encontra uma estreia cercada de expectativa nesta segunda-feira, 15 de junho. A partida acontece nos Estados Unidos e pode pesar diretamente na disputa por classificação no Grupo H, que também tem Espanha e Cabo Verde. Veja abaixo o horário, o local e os canais que transmitem o jogo.

Onde assistir Arábia Saudita x Uruguai ao vivo

Arábia Saudita x Uruguai terá transmissão ao vivo nesta segunda-feira, 15 de junho, pela Copa do Mundo 2026. No Brasil, o jogo poderá ser acompanhado na TV aberta pela Globo e pelo SBT, na TV fechada pelo SporTV e pela N Sports, além da CazéTV, no YouTube.

A bola rola às 19h, pelo horário de Brasília, no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida, Estados Unidos. A partida abre a caminhada das duas seleções no Grupo H, que também conta com Espanha e Cabo Verde.

O confronto coloca frente a frente um Uruguai pressionado por uma sequência recente irregular e uma Arábia Saudita que chega tentando repetir o espírito de surpresa mostrado na Copa do Mundo de 2022, quando venceu a Argentina na estreia.

O duelo entre Arábia Saudita e Uruguai será disputado nesta segunda-feira, 15 de junho, às 19h de Brasília. A partida acontece no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, estádio que recebe jogos importantes do Mundial nos Estados Unidos.

A partida é válida pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

Como chegam Arábia Saudita e Uruguai

O Uruguai chega à Copa com um elenco forte no meio-campo e nomes conhecidos do futebol europeu. Federico Valverde, do Real Madrid, Manuel Ugarte, do Manchester United, e Rodrigo Bentancur, do Tottenham, estão entre os jogadores que sustentam a expectativa da Celeste na competição.

A seleção comandada por Marcelo Bielsa, no entanto, vive um momento de cobrança. A equipe não vence desde o triunfo por 2 a 1 sobre o Uzbequistão, em outubro passado, e vê a estreia como uma chance de recuperar confiança logo no início do Mundial.

Do outro lado, a Arábia Saudita tenta mostrar que não deve ser tratada apenas como azarã. A seleção ficou marcada pela vitória sobre a Argentina na Copa de 2022 e conta com jogadores experientes, muitos deles acostumados ao crescimento recente do Campeonato Saudita.

Salem Al-Dawsari segue como principal referência técnica dos Falcões Verdes. O atacante, autor de momentos históricos pela seleção, é o nome que pode desequilibrar em jogadas de velocidade e transição.

Arábia Saudita e Uruguai estão no Grupo H da Copa do Mundo, ao lado de Espanha e Cabo Verde. No papel, o Uruguai aparece como uma das forças da chave, mas a estreia exige atenção, principalmente pelo histórico recente de equilíbrio entre as duas equipes.

A Espanha entra como favorita natural do grupo, enquanto Cabo Verde tenta surpreender em sua participação no torneio. Por isso, somar pontos na primeira rodada pode ser decisivo para Arábia Saudita e Uruguai na briga por uma vaga na fase eliminatória.