Por que Neymar não está jogando hoje contra o Marrocos na Copa?

Por que Neymar não está jogando hoje contra o Marrocos na Copa?

Neymar não vai jogar na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos neste sábado, 13 de junho. O camisa 10 da seleção brasileira ainda se recupera de uma lesão na panturrilha, e Carlo Ancelotti já o descartou para a estreia no Grupo C. Mas quando ele joga?

Confira a escalação contra o Marrocos.

Quando Neymar vai voltar a jogar?

Embora a ausência de Neymar esteja confirmada nesta partida contra o Marrocos, sua situação na fase de grupos permanece incerta. O Brasil o manteve na convocação porque ainda acredita que ele pode ser importante mais adiante no torneio.

O atacante ainda está se recuperando para atingir sua melhor forma física. Ele sofreu uma lesão na panturrilha no dia 17 de maio, enquanto jogava pelo Santos contra o Coritiba. A lesão foi inicialmente descrita por Santos como um edema, mas depois de sua chegada à Seleção Brasileira em 27 de maio, foi confirmado que se tratava de um problema de grau dois.

Ele já fez alguns trabalhos com bola com o elenco, mas ainda não treinou com chuteiras durante a preparação do Brasil nos Estados Unidos. Esse é o detalhe crucial por trás da decisão. Ancelotti afirmou que Neymar está trabalhando duro e deve se reintegrar ao grupo em breve.

A questão agora é se Neymar estará disponível para enfrentar o Haiti. No momento, ele ainda é dúvida para essa partida, e a falta de ritmo de jogo é uma preocupação após o período afastado dos gramados.

Mesmo sem ele, espera-se que o Brasil continue com um ataque forte. A provável escalação inicial inclui Vinícius Júnior , Raphinha e Matheus Cunha . Por isso, a presença de Neymar na seleção deve ser vista como uma decisão para o torneio, e não para a Copa do Mundo de Marrocos. O Brasil espera que ele esteja pronto, e não o força a jogar a primeira partida.

Jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 no sábado, 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h, no horário de Brasília. Depois, o Brasil enfrenta o Haiti em 19 de junho, às 21h30, e fecha a fase de grupos contra a Escócia em 24 de junho, às 19h.

Jogos do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Marrocos — 13 de junho, às 19h

Brasil x Haiti — 19 de junho, às 21h30

Escócia x Brasil — 24 de junho, às 19h