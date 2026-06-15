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Copa do Mundo 2026

Youtube ao vivo: assistir jogo da Espanha x Cabo Verde na Copa do Mundo

Jogo começa às 13h

Escrito por Anny Malagolini
Youtube ao vivo assistir jogo da Espanha x Cabo Verde na Copa do Mundo Espanha e Cabo Verde estreiam na Copa nesta segunda, dia 15

A Espanha estreia na Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira, 15 de junho, contra Cabo Verde, em duelo válido pela primeira rodada do Grupo H. A partida será disputada às 13h, no horário de Brasília, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

O jogo marca o início da caminhada espanhola no Mundial e também tem peso histórico para Cabo Verde, que faz sua estreia em Copas do Mundo. De um lado, uma seleção tradicional, campeã mundial em 2010 e apontada entre as forças europeias do torneio. Do outro, uma equipe africana que chega ao maior palco do futebol tentando surpreender logo na primeira rodada.

Onde assistir Espanha x Cabo Verde ao vivo?

O jogo Espanha x Cabo Verde na Copa do Mundo 2026 terá transmissão ao vivo da CazéTV, no YouTube, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

Para assistir, basta acessar o canal da CazéTV no YouTube pelo celular, computador, smart TV ou tablet. A transmissão é online e pode ser acompanhada gratuitamente, conforme a programação oficial do canal para a Copa do Mundo.

Para assistir, basta seguir o passo a passo:

  • Abra o aplicativo ou o site do YouTube;
  • Digite “CazéTV Brasil x Marrocos ao vivo” na busca;
  • Selecione a transmissão publicada pelo canal oficial da CazéTV;
  • Toque no sino para ativar o lembrete;
  • No horário do jogo, retorne à página e aperte o botão de reprodução.
  • A CazéTV é a opção para quem deseja acompanhar gratuitamente e com imagens pelo YouTube. A plataforma pode ser acessada pelo celular, computador, tablet ou televisão conectada à internet.

Espanha estreia como favorita no Grupo H

A Espanha chega à Copa do Mundo 2026 carregando expectativa alta. A seleção combina experiência no meio-campo, velocidade no ataque e uma geração jovem que ganhou protagonismo nos últimos anos.

Mesmo com o favoritismo, a estreia costuma ser um dos jogos mais delicados para grandes seleções. Além da pressão pelo resultado, a primeira rodada serve para ajustar ritmo, testar encaixes e evitar tropeços que podem complicar a classificação no grupo.

A equipe espanhola divide o Grupo H com Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Depois da estreia, a Espanha ainda enfrenta sauditas e uruguaios na sequência da fase de grupos.

A partida também será especial para Cabo Verde. A seleção africana disputa sua primeira Copa do Mundo e entra em campo tentando transformar a estreia em um resultado histórico.

Contra uma das seleções mais fortes do torneio, Cabo Verde deve apostar em organização defensiva, marcação compacta e velocidade nos contra-ataques. Somar ponto logo na estreia seria um resultado importante para manter viva a disputa por uma vaga na próxima fase.

Além de Espanha x Cabo Verde, o Grupo H também tem Arábia Saudita x Uruguai nesta segunda-feira. A chave promete uma disputa interessante, já que reúne uma favorita europeia, uma seleção tradicional sul-americana, uma equipe asiática acostumada a Mundiais e uma estreante africana.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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