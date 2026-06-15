Copa do Mundo 2026: qual jogo vai passar na Globo hoje (15/06)

Copa do Mundo 2026: qual jogo vai passar na Globo hoje (15/06)

A Copa do Mundo 2026 continua nesta segunda-feira, 15 de junho, com uma nova rodada da fase de grupos. Ao longo do dia, o torcedor poderá acompanhar partidas em diferentes horários, incluindo jogos pela TV aberta e também por plataformas de streaming.

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Qual jogo vai passar na Globo segunda-feira?

A Globo transmite dois jogos da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira, 15 de junho. O primeiro será Bélgica x Egito, às 16h, pelo Grupo G. Mais tarde, a emissora exibe Arábia Saudita x Uruguai, às 19h, pelo Grupo H.

Os dois confrontos também poderão ser acompanhados por plataformas ligadas ao Grupo Globo, conforme a disponibilidade de transmissão ao vivo. A CazéTV, no YouTube, também exibe os jogos da rodada.

A segunda-feira terá quatro partidas pela Copa do Mundo 2026. Veja a agenda do dia, no horário de Brasília:

Espanha x Cabo Verde

Horário: 13h

Grupo: H

Onde assistir: CazéTV

Bélgica x Egito

Horário: 16h

Grupo: G

Onde assistir: Globo, sportv, ge tv/Globoplay e CazéTV

Arábia Saudita x Uruguai

Horário: 19h

Grupo: H

Onde assistir: Globo, SBT, sportv, NSports, ge tv/Globoplay e CazéTV

Irã x Nova Zelândia

Horário: 22h

Grupo: G

Onde assistir: CazéTV

Quais jogos do Brasil passam na Globo?

A Globo transmite os jogos da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia foi contra Marrocos, no sábado, 13 de junho, às 19h. Depois, o Brasil enfrenta o Haiti em 19 de junho, às 21h30. A terceira partida será contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h, mas a grade de transmissão pode ser confirmada ou ajustada pela emissora durante a competição.

A Copa do Mundo de 2026 é a primeira com 48 seleções. Os times estão divididos em 12 grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, cada seleção joga três vezes dentro de sua chave.

Avançam para o mata-mata os dois melhores colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados. A partir daí, a competição entra em jogos eliminatórios até a final, marcada para 19 de julho.

A mudança aumentou o número de partidas para 104, o que também ampliou a divisão dos direitos de transmissão no Brasil. Por isso, nem todos os jogos passam na TV aberta, e o torcedor precisa consultar a programação de cada canal ou plataforma antes da rodada.