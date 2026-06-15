Agenda Copa do Mundo FIFA™ Ver agenda completa
19:00 ● Agora
Iraque
1 3
Noruega
Rodada 1 · Grupo I
22:00
Argentina
Argélia
Rodada 1 · Grupo J
Amanhã · 01:00
Áustria
Jordânia
Rodada 1 · Grupo J
Amanhã · 14:00
Portugal
Congo RD
Rodada 1 · Grupo K
Amanhã · 17:00
Inglaterra
Croácia
Rodada 1 · Grupo L
Amanhã · 20:00
Ghana
Panamá
Rodada 1 · Grupo L
Amanhã · 23:00
Uzbequistão
Colombia
Rodada 1 · Grupo K
18/06 · 13:00
Tchéquia
África do Sul
Rodada 2 · Grupo A
18/06 · 16:00
Suíça
Bósnia-Herzegovina
Rodada 2 · Grupo B
18/06 · 19:00
Canadá
Catar
Rodada 2 · Grupo B
Copa do Mundo 2026

Copa do Mundo 2026: qual jogo vai passar na Globo hoje (15/06)

Emissora exibe duas partidas

Escrito por Anny Malagolini
qual jogo vai passar na Globo hoje Copa do Mundo 2026 - Getty

A Copa do Mundo 2026 continua nesta segunda-feira, 15 de junho, com uma nova rodada da fase de grupos. Ao longo do dia, o torcedor poderá acompanhar partidas em diferentes horários, incluindo jogos pela TV aberta e também por plataformas de streaming.

Veja também: por que Defante foi detido?

Qual jogo vai passar na Globo segunda-feira?

A Globo transmite dois jogos da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira, 15 de junho. O primeiro será Bélgica x Egito, às 16h, pelo Grupo G. Mais tarde, a emissora exibe Arábia Saudita x Uruguai, às 19h, pelo Grupo H.

Os dois confrontos também poderão ser acompanhados por plataformas ligadas ao Grupo Globo, conforme a disponibilidade de transmissão ao vivo. A CazéTV, no YouTube, também exibe os jogos da rodada.

A segunda-feira terá quatro partidas pela Copa do Mundo 2026. Veja a agenda do dia, no horário de Brasília:

Espanha x Cabo Verde
Horário: 13h
Grupo: H
Onde assistir: CazéTV

Bélgica x Egito
Horário: 16h
Grupo: G
Onde assistir: Globo, sportv, ge tv/Globoplay e CazéTV

Arábia Saudita x Uruguai
Horário: 19h
Grupo: H
Onde assistir: Globo, SBT, sportv, NSports, ge tv/Globoplay e CazéTV

Irã x Nova Zelândia
Horário: 22h
Grupo: G
Onde assistir: CazéTV

Quais jogos do Brasil passam na Globo?

A Globo transmite os jogos da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo 2026. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia foi contra Marrocos, no sábado, 13 de junho, às 19h. Depois, o Brasil enfrenta o Haiti em 19 de junho, às 21h30. A terceira partida será contra a Escócia, em 24 de junho, às 19h, mas a grade de transmissão pode ser confirmada ou ajustada pela emissora durante a competição.

A Copa do Mundo de 2026 é a primeira com 48 seleções. Os times estão divididos em 12 grupos com quatro equipes cada. Na primeira fase, cada seleção joga três vezes dentro de sua chave.

Avançam para o mata-mata os dois melhores colocados de cada grupo e os oito melhores terceiros colocados. A partir daí, a competição entra em jogos eliminatórios até a final, marcada para 19 de julho.

A mudança aumentou o número de partidas para 104, o que também ampliou a divisão dos direitos de transmissão no Brasil. Por isso, nem todos os jogos passam na TV aberta, e o torcedor precisa consultar a programação de cada canal ou plataforma antes da rodada.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Onde vai passar França x Senegal: 6 formas de assistir o jogo da Copa hoje

Onde vai passar o jogo do Uruguai x Arábia Saudita na Copa do Mundo hoje

Youtube ao vivo: assistir jogo da Espanha x Cabo Verde na Copa do Mundo

Por que Defante foi detido dos EUA?

Memphis Depay joga hoje? Veja a escalação da Holanda na Copa do Mundo

Jogo da Alemanha vai passar na Globo? Onde assistir Alemanha x Curaçao

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes