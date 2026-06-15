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Copa do Mundo 2026

Por que Defante foi detido dos EUA?

Humorista participava da cobertura da CazéTV

Escrito por Anny Malagolini
Defante foi detido dos EUAF Defante aparece sendo detido - Foto: redes sociais/Cazé TV

O jornalista Diogo Defante foi detido pela polícia dos Estados Unidos no sábado, 13 de junho, nas proximidades do MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde a seleção brasileira estreou na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos. Correspondente da CazéTV durante o Mundial, Defante fazia entradas ao vivo e gravava conteúdos com torcedores brasileiros que acompanhavam a movimentação antes da partida. Em imagens exibidas durante a transmissão, o profissional aparece sendo abordado por agentes de segurança e conversando com policiais antes de entrar em um veículo.

O que acontece com Diogo Defante nos EUA?

Diogo Defante teria sido detido nos EUA após uma brincadeira feita durante a cobertura nos arredores do estádio. Segundo relatos que circularam após a transmissão, a situação teria incomodado um agente de segurança, que acionou as autoridades norte-americanas. Ele foi levado para prestar esclarecimentos. Até a última atualização desta reportagem, não havia confirmação pública de que ele tenha sido formalmente preso ou acusado de algum crime nos Estados Unidos.

Por isso, o caso vem sendo tratado como uma detenção para averiguação, e não como prisão definitiva. A diferença é importante: ser detido significa que uma pessoa foi conduzida ou retida temporariamente por autoridades para esclarecimentos; já a prisão envolve procedimentos legais mais específicos.

Até o momento, a CazéTV não divulgou uma nota oficial detalhando a abordagem policial envolvendo Diogo Defante.

Defante integra a equipe de cobertura da emissora digital na Copa do Mundo 2026 e tem participado de entradas ao vivo, quadros de humor e interações com torcedores durante o Mundial.

A repercussão do caso aumentou nas redes sociais, principalmente entre fãs do humorista e espectadores da CazéTV, que passaram a questionar se a detenção havia sido real, consequência de uma brincadeira ou parte de algum conteúdo planejado. Não há confirmação oficial de que a situação tenha sido encenada.

Quem é Diogo Defante?

Diogo Defante, de 33 anos, é humorista, apresentador e criador de conteúdo. Conhecido pelo estilo de humor espontâneo e pelas entrevistas de rua, ganhou grande projeção na internet com vídeos de improviso, personagens e participações em transmissões esportivas.

Na Copa do Mundo de 2026, ele atua como correspondente da CazéTV, canal que se consolidou nos últimos anos como uma das principais plataformas digitais de transmissão esportiva no Brasil.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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