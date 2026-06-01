São Paulo ganha iluminação verde e amarela para a Copa do Mundo 2026

A cidade de São Paulo vai vestir as cores da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo 2026. A partir dos amistosos preparatórios da equipe comandada pelo Brasil, diversos monumentos, prédios históricos e pontos turísticos da capital paulista receberão iluminação especial em verde e amarelo nos dias em que a seleção entrar em campo.

A iniciativa da Prefeitura de São Paulo pretende transformar alguns dos principais cartões-postais da cidade em verdadeiros símbolos de apoio ao Brasil durante o torneio, criando um ambiente festivo para moradores e turistas.

Iluminação verde e amarela em São Paulo

Entre os locais de São Paulo que ganharão iluminação temática estão o edifício sede da Prefeitura, no Edifício Matarazzo, o tradicional Viaduto do Chá, o Obelisco do Ibirapuera e a icônica Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira, um dos principais marcos da capital paulista.

Além desses espaços, o centro histórico também fará parte da homenagem à Seleção. O Theatro Municipal, o Shopping Light, o Edifício Martinelli e a Biblioteca Mário de Andrade receberão a decoração luminosa especial ao longo da competição. A única exceção será durante a partida do dia 19 de junho, quando a biblioteca estará ocupada por um evento previamente programado.

Os parques da cidade também entram na torcida. As fontes do Parque Ibirapuera e do Parque da Independência serão iluminadas durante os confrontos da equipe brasileira. Já o prédio da Secretaria Municipal de Esportes e o Parque das Bicicletas passam a integrar o projeto a partir do segundo compromisso da seleção, marcado para 6 de junho.

Segundo a administração municipal, a proposta busca estimular a ocupação dos espaços públicos, fortalecer o sentimento de união entre os paulistanos e celebrar a participação do Brasil no maior evento esportivo do planeta.

A ação reúne diferentes órgãos da Prefeitura, incluindo a SP Regula, Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento e Secretaria Municipal de Esportes, além de parceiros culturais e da iniciativa privada.

Calendário dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 cercada por grande expectativa dos torcedores. Confira as datas já previstas para os compromissos da equipe na fase inicial do torneio:

31 de maio de 2026 – Amistoso preparatório

– Amistoso preparatório 6 de junho de 2026 – Amistoso preparatório

– Amistoso preparatório 19 de junho de 2026 – Jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

– Jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 24 de junho de 2026 – Jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

– Jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 29 de junho de 2026 – Jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Caso avance de fase, o Brasil seguirá disputando as oitavas de final, quartas, semifinal e a grande decisão do Mundial, marcada para julho de 2026.

A expectativa da Prefeitura é que a iluminação especial acompanhe todos os jogos da Seleção, transformando a paisagem paulistana em uma grande homenagem ao futebol brasileiro ao longo da competição.