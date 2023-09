As 7 maiores votações de A Fazenda

Veja quais são as maiores votações de A Fazenda. Na imagem, Biel e Jakelyne Oliveira em uma das roças mais votadas da história do programa - Foto: Reprodução/Record

O programa A Fazenda pode não ter recordes registrados no Guinness Book como o BBB, mas já contou com várias berlindas populares que ultrapassaram as expectativas e fizeram milhões de votos. As maiores votações de A Fazenda foram registradas na 12ª temporada do reality show, em 2020.

Esta edição exibida em plena pandemia do covid-19 foi acima da média das demais do reality show, se tornou muito popular, com boa audiência, altas votações e teve participantes marcantes que eram sempre comentados nas redes sociais, como Jojo Todynho, Biel, Luiza Ambiel, MC Mirella, Lidi Lisboa, entre outros. Relembre!

1 - Final de A Fazenda 2020 passou de 1 bilhão

A grande final da 12ª edição de A Fazenda foi a que conquistou a maior votação da história do programa, mais de 1 bilhão de votos. A informação foi divulgada por Marcos Mion, o apresentador do reality na época, antes mesmo do encerramento da votação. Ele contou que o recorde da temporada foi batido e 100 mil votos estavam sendo contabilizados por segundo, o que chegou na marca de 1 bilhão, 1.011.364.033 para ser exato.

De acordo com os dados exibidos pelo programa, 48% desses votos eram do sudeste. A segunda região que marcou mais presença foi o nordeste, com 15%, depois o sul com 8%, o centro oeste com 5% e por último o norte com 3%. Foram registrados também 21% em outros países.

Esta final marcante foi disputa entre Jojo Todynho, Biel, rivais declarados no programa, Stéfani Bays e Lipe Ribeiro. O grande prêmio de R$ 1,5 milhão foi para a funkeira, que somou 52,54% da preferência, e Biel levou um carro ao conquistar a vice-liderança com 36,10%. Stéfani e Lipe ficaram com o terceiro (11,36%) e quarto lugar (4,87%), respectivamente, e não ganharam nenhum prêmio especial na final.

2 - Berlinda de Jojo, Jake e Biel é vice-líder entre as maiores votações de A Fazenda - 896 milhões

A segunda maior votação da história da Fazenda também contou com um embate entre Jojo Todynho e Biel, eles estavam na décima segunda berlinda do programa ao lado de Jakelyne Oliveira, que acabou sendo a eliminada da vez. Segundo os dados da emissora, a miss recebeu a menor porcentagem dos 896 milhões de votos contabilizados, apenas 27,20% da preferência do público, e por isso perdeu a chance de levar o R$ 1,5 milhão para casa.

Jojo Todynho foi a mais votada para ficar desta roça, ela recebeu 39,28%. Biel se aproximou dos números da dona do hit Que Tiro foi Esse e contabilizou 33,52% da preferência do público. Essa disputa ocorreu cerca de duas semanas antes da grande final do programa.

3 - Sexta roça de A Fazenda 12 teve alto número de votos - 799 milhões

A terceira roça que mais rendeu votos ao programa foi a eliminação de Luiza Ambiel, na sexta berlinda da temporada de 2020. Polêmica, ela competiu contra MC Mirella e Mateus Carrieri pela permanência. Foram contabilizados 799 milhões de votos pela emissora. Luiza Ambiel recebeu apenas 11,01% dos votos do público e deixou o jogo. Mirella ficou com o segundo lugar, somando 18,62% da preferência, e Mateus foi o grande campeão da disputa ao conquistar 70,37% dos votos.

A saída de Luiza e a volta de Mateus da sexta roça rendeu ao programa um dos momentos mais lembrados da temporada e alvo de diversos memes nas redes sociais. Como Luiza tinha poucos aliados e era rival de vários participantes da casa, o retorno do ator contou com muita comemoração.

4 - Eliminação de Raissa em A Fazenda 2020 passou de 700 milhões

A quarta maior votação de A Fazenda foi a berlinda entre Raissa Barbosa, Lidi Lisboa e Mariano, que rendeu 716 milhões de votos ao programa, segundo mostrou a emissora. Décima primeira roça da temporada, a eliminada da vez foi Raissa, que conquistou 25,58% da preferência do público, número que não a manteve no jogo. Lidi Lisboa foi a segunda colocada da berlinda, com 32,62% dos votos e Mariano o campeão da disputa, com 41,80% do favoritismo dos fãs do reality show.

Raissa tinha o favoritismo de grande parte do público, mas também o desafeto de muita gente. A modelo viveu momentos polêmicos no programa, grandes brigas e rivalidades, e chegou a revelar que era diagnosticada com transtorno de personalidade borderline, o que levou o público e os participantes a discutirem sobre doenças mentais no programa.

5 - Berlinda de casal contra Narizinho teve 676 milhões

A quinta maior vootação de A Fazenda 2020 foi na quinta roça da temporada, disputa entre Tays Reis, Biel e Carol Narizinho. Os números do canal mostraram que 676 milhões de votos foram contabilizados e com isso Carol Narizinho foi a primeira mulher a deixar a temporada, ela recebeu apenas 29,51% dos votos. Biel e Tays se deram melhor, somando 33,01% e 37,47%, respectivamente.

Biel e Tays, ambos cantores, começaram um relacionamento no reality show, por isso, contou com divisão de torcida nesta berlinda, já que os votos de A Fazenda são para ficar. Mesmo assim, eles tiveram a sorte de conseguir se manter na disputa. Biel chegou até a grande final e foi coroado vice-campeão, enquanto Taís saiu um pouco antes do jogo, na semi-final do programa.

6 - Décima roça de A Fazenda 2020 teve mais de meio bilhão - 594 milhões

Além da berlinda contra Luiza Ambiel, MC Mirella e Mateus Carrieri protagonizaram outra disputa de A Fazenda que bateu recorde de votos no reality show, a décima roça da edição de 2020. Eles brigaram pela permanência contra Stéfany Bays, o que contabilizou 594 milhões de votos, segundo os dados da emissora. A eliminada foi Mirella, com 29,44% dos votos. Ela quase consegui se manter no jogo porque Stéfani ficou bem próxima, com 32,91%, mas deu azar e saiu. Mateus ficou mais distante das adversárias e somou 37,65% da preferência dos fãs do reality show.

Na época, os participantes se impressionaram com a eliminação da MC, por ser uma das famosas que entraram no reality show com os maiores números de seguidores nas redes sociais, que ultrapassavam os 19 milhões. A famosa perdeu essa conta no final de 2022 e hoje tem outro perfil, com mais de 4 milhões.

7 - Nona roça de A Fazenda 12 também teve mais de meio bilhão - 534 milhões

Outra roça que também passou da casa dos 500 milhões de votos foi a nona berlinda da 12ª temporada de reality show, entre Lucas Selfie, Raissa Barbosa e Jojo Todynho. Os números da emissora mostram que foram somados 534 milhões de votos nessa eliminação que tirou Lucas do jogo.

Raissa foi a que se deu melhor nesta berlinda, ela conquistou 33,97% dos votos do público, o que ficou bem distante dos números de Selfie, que teve apenas 26,45% da preferência. A dupla tinha um relacionamento na época. Eles iniciaram o romance durante a temporada, que acabou pouco depois do final da edição. Jojo Todynho foi a segunda colocada da berlinda, com 39,58% dos votos.

Lucas Selfie deixou a competição nesta nona berlinda, mas não A Fazenda de modo geral, pois o apresentador depois foi contratado pelo programa. A partir da edição seguinte, ele assumiu as entrevistas dos eliminados e outros projetos do site oficial do reality show da emissora. Ele teve a companhia de Lidi Lisboa por um tempo, mas hoje apresenta sozinho.

Como funciona a votação em A Fazenda?

A votação de A Fazenda é para ficar, ou seja, o público salva participantes invés de eliminá-los. Na enquete oficial do programa no site do R7, os fãs votam a favor de seus favoritos e na hora do anúncio quem tem a menor porcentagem sai do jogo. Um detalhe desta votação é que não é necessário criar uma conta no site para conseguir o acesso, então ela é um pouco mais rápida do que em outros programas da concorrência. No entanto, há checagem de bots com aquela famosa caixinha "sou humano" para manter a segurança da votação.

É importante destacar que nem sempre A Fazenda libera o número de suas votações ao público. O que geralmente é exposto pelo reality são as porcentagens dos participantes em cada berlinda, mas não é comum que números exatos sejam liberados do total de votos, como ocorre com outros programas do gênero, como o Big Brother Brasil na TV Globo. Quando o programa bate um recorde de votos, os apresentadores ou a emissora revelam ao público.

