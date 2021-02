BBB 21: Boninho revela dia do paredão falso

José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, revelou neste hoje (21/02) o dia do paredão falso no BBB 21. Nas redes sociais, o “Big Boss” deu detalhes da dinâmica que promete agitar a casa mais vigiada do Brasil.

Paredão falso no BBB 21

Boninho anunciou que o paredão falso do BBB 21 será na sexta semana de programa, portanto, nos primeiros dias do mês de março; o reality estreou em 25 de janeiro.

“Boninho, cadê o paredão falso? Vai ser quando?”, questionou o fã. “Na sexta semana”, revelou diretor de TV da Rede Globo.

Relembre os paredões falsos do Big Brother Brasil

Um assunto que é recorrente após cada eliminação é a possibilidade de ter um paredão falso. Na casa do BBB 21 já surgiu algumas teorias a respeito de um Paredão falso. Sarah e Gil, principalmente, alimentaram essa ideia por dias.

O recurso já foi utilizado em alguns anos provocou grandes reviravoltas. A última vez em que o recurso foi utilizado foi em 2019, quando Gabriela Hebling foi escolhida pelo público para supostamente deixar a casa. Relembre aqui:

BBB 13 – Anamara

A primeira participante a passar por um paredão falso foi Anamara, apelidada de Maroca. A sister já havia passado pelo reality na 10ª edição e retornou em 2013 em uma temporada especial, com outros ex-BBBs.

Após um paredão contra Marcello Soares, ela ficou dois dias em um quarto assistindo a tudo que os colegas falavam dela. O retorno à casa costuma ser triunfal, e para a baiana foi ao som de Roberto Carlos, já que ela volto “eu voltei, voltei para ficar, porque aqui é o meu lugar”.

BBB 16 – Ana Paula Renault

Poucos minutos após a despedida, ela retornou pela despensa, deixando os outros participantes chocados. Já no ‘BBB’ 16, Ana Paula Renault protagonizou um episódio que acabou se transformando em memes nas redes sociais. Após ser escolhida pelo público no paredão falso, ela ficou numa sala vendo o que os outros participantes falavam dela. Em seguida, retornou à casa aos gritos e soltou a frase “Olha ela!” ao abrir a porta do quarto do grupo rival.

Ana Paula Renault enfrentou o amigo Ronan na terceira semana de programa em um paredão que lhe rendeu 74% dos votos para ficar em um quarto, assim como Maroca, vendo a tudo que falavam dela.

BBB 18 – Gleici Damasceno

Campeã do BBB18, Gleice foi a escolhida pelo público para sair e depois retornar à casa com imunidade e direito de colocar um concorrente na berlinda.

A acreana foi parar no “quarto farol”, após ser eliminada em um paredão falso contra Paula Carolina e Mahmoud Baydoun. A reviravolta também foi emocionante: ela voltou à casa em uma noite de domingo e deixou os outros confinados de boca aberta. Para completar a cena, ela disse: “vocês não sabem o prazer que é estar de volta”, parafraseando a personagem Clara da novela “O Outro Lado do Paraíso”.

BBB19 – Gabriela Hebling

A sister Gabriela Hebling recebeu 50,49% dos votos para enfrentar o paredão falso. A despedida foi pura emoção e teve até som falso de plateia gritando para enganar os participantes. A sister foi se despedindo às lágrimas dos companheiros de confinamento, mas saiu de lá direto para a dispensa. A jovem então pode retornar ao jogo e os brothers ficaram sem entender nada.