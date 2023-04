Icônico: relembre o discurso de Tiago Leifert para Juliette no BBB 21

O Big Brother Brasil encerra sua 23ª edição nesta terça-feira, mas o discurso de Tiago Leifert para consagrar Juliette como campeã do BBB 21 segue sendo um dos mais icônicos da história do programa. A paraibana é uma das vencedoras mais lembradas do reality show.

Qual foi o discurso de Tiago Leifert para Juliette?

O discurso de Tiago na final do BBB 21 ficou marcado na história do reality show, cravando a vitória da sister com 90,15% dos votos. O sucesso da maquiadora nas redes sociais foi imenso, o que fez com que ela terminasse o reality show com mais de 24 milhões de seguidores no Instagram. Na mesma edição, Camilla de Lucas ficou em segundo lugar e Fiuk em terceiro.

"Indecisa, sem noção, possessiva, frágil, caça likes, bloqueada, oportunista. Fora o que falaram nas suas costas, que eu não vou nem te contar. Monte seu pódio sem a Juliette. Tentaram de tudo, Ju. Tentaram te deixar triste, te deixar louca e te deixar má. Você tinha razão. E dá vontade de até, nesse momento estou fazendo um carinho em vocês, de fazer um discurso vingativo. Mas eu não quero te fazer chorar. Isso não é você. Fazer um discurso vingativo e falar: 'Olha só, eu tô na final'. Não é a sua cara, você é o exato oposto disso tudo. Quando te deixaram triste, você fez a gente dar muita risada. Quando tentaram insinuar que você era doida, você não acreditou. Você não mudava sua opinião e você não caía na armadilha de atacar um alvo fácil, como fizeram com você. Quando você tinha todas as razões do mundo aqui dentro para se tornar má, você continuou bondosa. Alegre, sã e boa. Foi o que você fez. Ser assim no BBB é muito perigoso, Juliette, porque ninguém acredita em você. 'Como é possível uma pessoa ser assim hoje em dia? Tudo se polariza e ela vem querer dialogar comigo, ter paciência, me perdoar. Isso não existe mais, não é possível. Ela tá mentindo pra mim. Ela é falsa, vamos botar ela no paredão'. Era o exato oposto disso. Era tudo verdade. Mas a verdade também, Ju, é que você nunca esteve sozinha, em nenhum momento. E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem tá dizendo não sou eu, são os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Juliette, você é um fenômeno. No palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é a campeã do BBB 21, Juliette!"

Relembre a vitória de Juliette no BBB 21:

Por onde anda Juliette em 2023?

Juliette Freire continua trabalhando como influenciadora digital, somando mais de 31,9 milhões de pessoas que a acompanham, além do trabalho na música.

Seu último lançamento foi a faixa 'França', disponibilizada nas plataformas musicais em 2022, em parceria com Welisson, Xamã e L7NNON.

No ano passado, ela também lançou um álbum ao vivo, 'Caminho', com registros de sua primeira turnê pelo Brasil, na qual ela se apresentou com as faixas do EP 'Juliette'. A famosa também revelou estar trabalhando em seu segundo álbum do estúdio, ainda sem data de lançamento.

Depois de diversos rumores de namoro e até ser vista com um de seus ex's em fevereiro deste ano, a ex-BBB afirmou em suas redes sociais que não está comprometida. “Eu estou solteira, podem me paquerar (risos). Quando isso mudar, eu conto. Fiquem tranquilos e deixem de ciúmes”, disse.

