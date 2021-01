BBB 21: quem é o ator de Malhação que Kerline já ficou?

Kerline revelou durante uma conversa com os brothers do BBB 21 que já ficou com um ator de ‘Malhação’. Na manhã desta quinta-feira (28), após a discussão com Lucas na festa, ela deu mais detalhes do envolvimento com o amigo de Penteado. Rapidamente a web apontou que Kerline ficou com Maicon Rodrigues.

Kerline, do BBB 21, ficou com Maicon Rodrigues?

Kerline conversava sobre o ator na manhã de hoje, e disse que o affair aconteceu há oito anos. “Era um menino lindo, foi uma pessoa que marcou, porque passei um mês no Vidigal”, detalhou ela. “É negro, black, a coisa mais linda do mundo e fiquei toda apaixonadinha”, completou.

Nas redes sociais, os internautas apontaram que ela pudesse ter citado o ator carioca Maicon Rodrigues, que fez Malhação em 2015.

Socorro o Maicon que a Kerline pegava era o Maicon Rodrigues — Jubilee (@autecouture) January 28, 2021

Agora não vou conseguir pensar em mais nada além do fato de que a Kerline pegava o Maicon Rodrigues — Jubilee (@autecouture) January 28, 2021

Maicon Rodrigues que lucas deduziu que a Kerline ficou não é o namorado da Hana Khalil? — Laila #BBB21 (@lailacomenta) January 28, 2021

Durante a festa, a sister discutiu com Lucas afirmando que não gostou da atitude do brother em sugerir casais na casa por ele ter atacado de cupido. Após uma longa conversa, o ator chorou, e a sister também foi aos prantos em conversas com os colegas.

“Ele chegava e perguntava para todo mundo: ‘com quem você quer ficar?’, dizendo que ia ser o cupido. Eu fiquei incomodada”, justificou a modelo. Mas por outro lado, o ator alegou que ela “brincou com seus sentimentos”.

Maicon Rodrigues namora ex-BBB Hana Khalil

Por ironia do destino, Maicon Rodrigues, o suposto ex-affair de Kerline, do BBB 21, namora com uma ex-BBB. O ator de Malhação – Seu Lugar no Mundo, vive um romance de anos com Hana Khalil, do BBB 19, marcado por idas e vindas, mas no ano passado, eles reataram o relacionamento.

Em maio 18 de 2020, Maicon contou um pouco da história dos dois em um post para celebrar o aniversário da ex-BBB da 19º edição. “Hoje é aniversário da pisciana que eu mais amo na história da minha vida! Só ela organizou acho que todas as festas surpresas que tive. Quando éramos mais novos (pirralhos) sonhávamos em demasia com uma vida de filme hollywoodiano”, começou.

Mesmo quando não estavam namorando, os dois permaneciam como amigos. “Sempre se observando e vibrando a vitória do outro, promessa nossa. Você é importante pra mim e eu amo te assistir evoluir. Já faz tempo que eu falo pra ela que ‘o amor foi feitinho pra dar’. Delícia, sorte a minha ela concordar comigo. Hoje tamo aqui! Feliz aniversário amor! Obrigado”, finalizou o post, em que divulgou várias fotos do casal.