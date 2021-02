BBB 21: veja quantos seguidores os participantes do ‘pipoca’ ganharam

O elenco do BBB 21 foi novamente dividido com o elenco entre o time ‘pipoca’ e ‘camarote’, e anônimos passaram a ganhar fama com o reality da Globo. Consequentemente, ao serem conhecidos, o número se de seguidores dos brothers e sisters cresce nas redes sociais.

Dependendo do quanto o público gosta do participante, ele pode chegar a ter milhões de seguidores no Instagram, como foi o caso de Juliette, que ultrapassou Karol Conka neste quesito. Veja quem mais bombou seus seguidores!

Arthur Picoli

Arthur é natural do Espírito Santo, professor de crossfit tinha em torno de 300 seguidores na primeira semana de BBB 21. No entanto, esse número cresceu, e ele, que se tornou líder da semana, chegou aos 1,2 milhões de seguidores no Instagram.

Arcrebiano (Bil)

Assim como Arthur, Arcrebiano é educador físico e chegou com poucos seguidores no BBB 21. Ele escapou do primeiro paredão, mas foi parar no segundo. Ainda na casa, ele chegou a ter um affair com Karol Conka, mas não durou por muito tempo. Na terceira semana de programa, ele está com 1,8 milhões seguidores.

Caio

O goiano Caio, é fazendeiro e chamou atenção do público com seu jeito divertido no programa. Ele também decepcionou após uma polêmica envolvendo maus-tratos de animais. Ao todo, ele está com 2,6 milhões seguidores no Instagram.

João Luiz

João é professor de geografia e entrou no BBB 21 em busca de R$1,5 milhões, assim como os demais. Ainda tímido no jogo, ele saiu de poucos seguidores para 283 mil.

Juliette

Se Juliette vai levar o prêmio milionário do BBB 21, isso não é certo, mas a paraibana sem dúvidas conquistou fãs e saiu do anonimato para 6,5 milhões de pessoas a seguindo. Somando, ela tem mais seguidores do que Karol Conka e Fiuk juntos.

Kerline

Embora tenha sido a primeira eliminada do BBB 21 em paredão contra Rodolffo e Sarah, Kerline ganhou o dobro de seguidores. Ela entrou com 300 mil e está com 791 mil pessoas seguindo na rede social.

Lumena

A DJ foi considerada uma das menos queridas no jogo, e por isso, estagnou nos 140 mil seguidores. Lumena chegou a bater 200 mil, mas depois de brigar com colegas na casa, perdeu boa parte dos admiradores.

Gilberto

Gilberto virou um dos queridinhos na casa principalmente após se expor e enfrentar Karol Conka, que foi ‘cancelada’ pelo público. O economista se sobressaiu e está com 3,2 milhões de fãs.

Sarah

Aliada de Gilberto e Juliette, a ‘espiã’ do BBB 21, Sarah, chegou com menos de meio milhão de seguidores, mas seus números dispararam depois de se posicionar no jojo. Em uma semana esla estava com 1 milhão e agora, 3,7 milhões de fãs a seguindo.

Thaís

Apesar de não aparecer muito no jogo, Thaís agradou várias pessoas fora do BBB 21 e chegou ao tão aguardado 1 milhão de seguidores em seu perfil. Na casa, ela foi ao paredão, escapou e já teve um romance com Fiuk.

