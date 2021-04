BBB21: Após Gil voltar do paredão, Viih Tube elogia o brother

Parece que Viih Tube “joga y joga” mesmo! A influenciadora, que indicou Gilberto ao paredão no úlimo domingo, elogiou o brother após seu retorno da berlinda – o eliminado da semana foi Rodolffo, com 50% dos votos. O papo aconteceu no quarto do líder do BBB21 e mais tarde, no quarto cordel novamente.

Viih Tube BBB21

Thaís e Viih Tube foram conversar no quarto do líder após a eliminação da Rodolffo na noite de ontem. A influenciadora comentou a volta de Gilberto, indicado por ela, da berlinda: “Mesmo eu tendo indicado o Gil, eu acho muito legal ele ter ficado no Top 10”. “Ele merecia estar no Top 10”, responde Thaís.

“Eu acho legal ele ter ficado. Claro que falando em jogo, querendo ou não, é uma forma mais fácil de eu ir para o Paredão. Quando volta quem você indica… Mas eu acho que tem coisas muito maiores que isso. O fato dele ter ficado no Top 10, dele ter entendido o discurso do Tiago de não repetir as mesmas coisas..”, diz Viih.

Hoje de manhã. a influenciadora foi conversar com Gilberto e citou a conversa que teve com Thaís no quarto do líder do BBB21.

“Eu estava falando de você no quarto do líder, que uma das pessoas que mais tem escuta aqui é você”, começa Viih. O economista ouve os elogios e responde: “Se mais de uma pessoa fala a mesma coisa… Eu fico pensando: será que realmente eu não preciso me reavaliar com algumas coisas? E são coisas que eu de fato preciso mudar”.

“Eu sei que eu que te indiquei e tal, mas a sua jornada aqui, todas as coisas que você já fez, são muito mais pontos positivos que negativos”, continua Viih. Ela também diz que até a forma do economista resolver conflitos já mudou.

Gil concorda e também elogia a influenciadora: “Você ouve o outro”.

