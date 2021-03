Prova do Anjo BBB21: Arthur ganha a prova; veja quem ganhou o Monstro

Quem ganhou prova do anjo hoje 6/3? Arthur recebeu o colar da imunidade do BBB21 após uma prova que exigiu habilidade e boa mira dos brothers. Além de mais uma semana na casa, o participante poderá imunizar um amigo e tem o poder de colocar duas pessoas no temido castigo do monstro. Veja mais sobre o Prova do Anjo BBB21.

Além do colar do anjo, o vencedor também faturou R$10 mil.

Quem ganhou prova do anjo BBB21 hoje?

Primeiramente, o líder Rodolffo buscou as urnas na dispensa para o sorteio dos brothers que poderiam participar da prova do anjo. As bolas foram dividas entre azul e branco – que poderiam jogar ou não, respectivamente.

Bola azul: Caio, Gil, Pocah, Camilla, Viih Tube, Thais, Projota e Arthur puderam participar da prova do anjo.

Bola branca: João, Juliette, Sarah e Carla não foram selecionados para a disputa.

Os brothers enfrentaram uma disputa de arremesso, e por isso exigiu habilidade e boa mira. Eles tiveram acesso a uma plataforma de lançamento, onde tiveram que jogar uma bolinha em locais com pontuações que iam de 10 a 50. Quem somasse mais pontos ganhava. Arthur fez 120 pontos e Projota 110, portanto, o crossfiteiro é o novo anjo do BBB21.

BBB21 prova do anjo: quem está no castigo do monstro?

Juliette e Fiuk ganharam o castigo do anjo de Arthur. Até a noite de domingo, a dupla terá que ficar o tempo todo em uma guarita, em revezamento.. Como consequência, a dupla perdeu 300 estalecas, como acontece com quem está no Monstro. Além disso, quem está no Vip (como é o caso de Juliette), foi automaticamente levada para a Xepa.

