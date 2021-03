BBB21: ativista LGBTQIA+ processa Rodolffo por fala homofóbica

Rodolffo se envolveu em uma polêmica na última semana que o colocou em maus lençóis. O participante do BBB21 fez um piada com a roupa utilizada por Fiuk na festa de sábado (20), que desagradou o de ator e também Gilberto, que indicou o cantor sertanejo a berlinda. Fora da casa, o sertanejo deve enfrentar até processo na justiça.

Rodolffo, do BBB21, é processado por homofobia

A polêmica ocorreu antes da última festa de sábado do BBB21. Na ocasião, Rodolffo debochou do traje utilizado por Fiuk: “Alá, a produção mandou um vestido pro Fiuk […] Como é que leva um menino desses pras boates em Goiânia?”

A fala repercutiu mal dentro e fora da casa. O sertanejo foi acusado de homofobia e machismo nas redes sociais, e agora deve enfrentar a justiça por crime de homofobia.

O ativista dos direitos LGBTQI+, Agripino Magalhães, afirmou que irá processar Rodolffo. Em entrevista a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ele contou que irá acionar o cantor na justiça cobrando uma explicação do participante. “Não foi a primeira que vez Rodolfo fez comentários homofóbicos e transfóbicos também dentro da casa. Não podemos mais passar pano. Até quando vamos ter isso na televisão? O Rodolffo irá responder como qualquer uma pessoa que discriminar outra pessoa pela sua orientação sexual” disse à coluna.

Após fala problemática, Rodolffo afirma que o mundo está ‘cheio de mimimi’

Após voltar oitavo paredão do BBB21 contra Carla Diaz e Fiuk, Rodolffo afirmou para Arthur que, ele tivesse feito algo de muito errado, teria sido eliminado do programa: “Se eu tivesse feito cagada grande não tinha como não sair. Não tem como. Ainda mais no mundo de hoje com o tanto de ‘mimimi’ pra cima e pra baixo”, disse.

O instrutor de crossfit deu um fora no colega: “Nem é mimimi, velho. São as pautas da rapaziada e tal. Tem uma galera que sofre realmente com esse tipo de coisa. Então, óbvio do Gil ter se sentindo ofendido”.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.