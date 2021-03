BBB21: Brothers se emocionam e choram com mensagens de fãs

A manhã desta quinta-feira (25) começou com altas emoções para o elenco do BBB21. Após uma madrugada agitada na festa de Gilberto, os brothers acordaram com o chamado do big boss para participarem da uma ação de uma marca de biscoitos – que rendeu muitos gritos de felicidade.

Elenco do BBB21 recebe mensagens de fãs

Os brothers ficaram preocupados com o horário do término da festa do líder, que acabou mais cedo que o normal. Porém, hoje de manhã eles descobriram o motivo: uma ação de um dos patrocinadores ocorreria no jardim. Na dinâmica, os confinados foram presenteados com cestas de café da manhã e cartas carinhosas enviadas por fãs.

As mensagens deixaram o elenco do BBB21 muito animado. Ao ler sua cartinha, Camilla de Lucas gritou: “Meu Deus! Eu tenho fãs! Não estou cancelada, ainda tenho seguidores!”

- PUBLICIDADE -

Juliette e Gil trocaram as cartas recebidas e leram as melhores partes um para o outro. Os dois choraram e se emocionaram muito. “Gil, você é tão maravilhoso quanto essa cesta Vitarella, tchaki tchaki”, dizia o recado enviado para o economista. Muito animado, o pernambucano exclamou: “Meu Deus, eu tenho fã!” Sarah, sua melhor amiga dentro do jogo, ironizou: “Juntando os nossos já tem quatro pessoas na torcida da gente”.

Thaís foi chamada de “miss xepa” e achou o apelido muito engraçado. “Meu Deus! Estão me chamando de miss xepa!”

Caio agradeceu o carinho do público do BBB21: “Isso é muito massa”. Fiuk chorou com as mensagens que recebeu e foi amparado por Pocah. Ele aproveitou para passar um recado para seus fãs: “Espero que eu esteja dando orgulho para vocês. Gratidão!”

Apesar dos recados terem sido retirados da internet, eles não trazem nenhuma informação externa para os brothers. Todas as cartas traziam apenas demonstrações de carinhos pelos participantes, com mensagens de incentivo.

- PUBLICIDADE -

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.