BBB21: Caio arrumas as malas e pede para sair do programa

Caio pede para sair do programa pela segunda vez e arrumou as malas neste sábado, no BBB21. O fazendeiro completa 5 anos de casamento e, emocionado, decidiu não continuar não continuar no reality.

No quarto Cordel, o fazendeiro começou a arrumar as malas, dizendo que não estava mais “curtindo o jogo”. Gilberto, Sarah e Rodolffo tentaram acalmar o brother, que estava em uma aparente crise de ansiedade.

Caio pede para sair do BBB21

Tudo começou porque mais cedo Caio teve um desentendimento com Rodolffo sobre a volta de Carla Diaz do Paredão Falso. Sem pensar duas vezes, o brother foi para o quarto cordel e arrumou as malas para desistir do BBB21.

Sarah pede para o amigo não desistir, e Caio explica que está cansado. Os colegas de confinamento insistem para o brother repensar e ele diz: “Eu não dou conta. Vocês têm que entender que tenho um limite. Estou pensando nisso o tempo todo”.

Gilberto diz a Caio que também já pensou em desistir: “Eu pensei também, mas estou aqui na luta”. Sarah tenta animar o brother: “Pensa na quantidade de anos que você sonhou em estar aqui”.

Gilberto diz: “Mas terça-feira você está no Paredão já. Terça-feira tem Eliminação. Se for para sair que saia na terça”. Sarah reforça: “Vamos com calma, Caio. Se não vai ser tudo em vão”. Rodolffo completa: “Eu acho que é mais uma atitude errada”.

Briga de Caio e Rodolffo

Os “Bastião”, Caio e Rodolffo, enfrentam há dias uma crise na relação. O cantor que faz dupla com Israel tem reclamado do humor do amigo de confinamento.

Já Caio tem se queixado das críticas que vem recebendo de Rodolffo. Bastante incomodado com a situação, uma conversa pela manhã de sábado foi o estopim para o fazendeiro querer sair do BBB21.

