BBB21: em nova polêmica, Sarah é acusada de gordofobia

Se antes Sarah era destaque nas redes sociais por ser a favorita ao prêmio do BBB21, agora a sister está em maus lençóis. A braziliense se envolveu em mais uma polêmica dentro do reality, e foi cancelada novamente na internet. A consultora de marketing já havia recebido críticas após afirmar gostar do presidente Bolsonaro. Dias depois, a sister debochou da pandemia de Covid-19.

Sarah faz comentário gordofóbico

Em uma conversa na área externa do BBB21, a braziliense começou a falar de seus ex-colegas de escola e fez um comentário controverso sobre os corpos dos ex-amigos. “Eu lembro na época de escola, as meninas, aquelas gostosonas, tão desse tamanho hoje em dia”, disse a sister, enquanto fazia um gesto com os braços sugerindo um tamanho grande e aumento de peso. E ela continuou: “Dá até pra enganar, mas pelo amor de Deus…” e voltou a fazer o gesto. Assista ao vídeo do momento abaixo.

sarah faz cada comentário nojento, ontem sobre a pandemia, agora sobre o corpo de mulheres gordinhas #BBB21 pic.twitter.com/Omj9jwWCPr — aly hater do vigor (@alybalkan) March 23, 2021

Nas redes socias, os internautas criticaram o comentário e acusaram a sister de gordofobia.

quando eu acho q não pode piorar, a sarah me vem com gordofobia sério — Ingredy | #Judy (@Jestalaudrey) March 23, 2021

sarah fazendo o bingo do close errado, hoje tivemos gordofobia, EBA — Isa Nascimento (@isinha_n) March 23, 2021

Como uma pessoa que sofreu gordofobia a vida TODA, essa fala da Sarah me faz ter ainda mais vontade de dar uma surra nela — thay 💎 (@aquelacorujinha) March 23, 2021

Polêmicas de Sarah no BBB21

A braziliense, que começou o jogo como uma das preferidas do público, tem visto o favoritismo ir por água abaixo. A sister já se meteu em diversas polêmicas dentro da casa, que acarretaram na perda de mais de um milhão de seguidores no Instagram. A consultora de maketing digital também perdeu o apoio de famosos, que haviam declarado torcida para ela.

A primeira delas foi uma frase dita por Sarah no quarto colorido do BBB21. Enquanto conversava com outros brothers, a sister afirmou gostar do presidente Jair Bolsonaro. “Impeachment de algum presidente? […] Do nosso não, eu gosto dele”, disse. A loira já havia revelado seguir o chefe do Executivo nas redes sociais, mas deu unfollow com medo de ser cancelada.

Outras falas de Sarah que repercutiram negativamente nas redes sociais foram referentes a pandemia de Covid-19. Em conversa com Arthur, a braziliense revelou que frequentava festas durante a crise sanitária e chegou a ser questionada pela direção do programa durante a seletiva. “Quando eu fiz a entrevista, eles falaram pra mim: ‘a pandemia não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você?'”, […]”Eu disse: Uai, eu não estou sentindo é nada”, contou, em tom debochado.

Recentemente, durante uma conversa com Caio, Rodolffo e Arthur, a loira chamou os protocolos de segurança contra a doença de frescura: “Eu fui para Réveillon esse ano, uma frescura da porr*. Toda hora chegava polícia, falando para ficar nas mesas, esse negócio de distanciamento, tinha que fazer teste antes”.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.