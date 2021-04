BBB21: entenda a briga entre Viih, Thaís e Juliette pelo quarto do líder

Viih Tube mal começou o seu reinado e já causou um desentendimento entre algumas sisters por causa do quarto do líder. Na madrugada deste sábado (3), a influenciadora estipulou que somente uma pessoa dormisse com ela na cama, o que deixou Juliette chateada. Confira abaixo tudo o que rolou no BBB21.

Climão entre Juliette, Viih Tube e Thaís no BBB21

Ainda no quarto colorido, Viih Tube disse que queria dividir a cama somente com mais uma pessoa, alegando estar cansada após 14 horas de prova de resistência. “Eu falei que hoje estou com muita dor, tô cansada. Acho que tem três camas sobrando e não tem problema duas na cama lá e, se a Camilla quiser, no chão. E aí, a partir de amanhã, a gente dorme em cinco, dez e quantos couber lá. Só falei que queria hoje. Você que tá sendo rebelde”, disse a influenciadora para Juliette.

A maquiadora, entretanto, entendeu a fala de Viih como um convite apenas para Thaís e ficou chateada. “Eu não falei que era a Thaís que eu queria. Falei que só hoje queria dormir em duas na cama porque tem três camas sobrando aqui. Não tem problema e amanhã dorme mais gente lá. Não foi por mal. Você que tá de birrinha”, disparou a líder.

Viih pediu para que Thaís e Juliette se resolvessem quem iria dormir com ela no quarto do líder naquela noite. A paraibana fez pouco caso da questão, o que deixou Viih irritada: “Ah, vai fazer birrinha, rebeldia de criança de ‘mimadez’? Aí, eu vou ficar brava”.

Juliette insistiu e disse que essa era uma decisão que deve ser tomada pela líder do BBB21. “Amiga, a gente não tem que decidir. Você que diz ‘vamos dormir lá'”, argumentou a maquiadora. Viih Tube responde: “Falei: ‘quem quiser ir, vamos'”. “E se todo mundo quer ir?”, rebateu Juliette.

“Aí, vocês decidem. Eu já montei o vip. Vocês que lutem e se decidem” respondeu Viih. “Vai lá, Juliette. Pode ir. Não tem importância e amanhã eu vou”, cedeu Thaís.

“Então, eu vou. Aqui é assim ‘quem não chora, não mama’. Então, prazer Juliette chorona”, finalizou a paraibana.

