BBB21: entenda o fenômeno das redes sociais de Juliette

Juliette é um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. Em um pouco mais de dois meses de programa, a paraibana se tornou a segunda participante do BBB21 com mais seguidores, atrás apenas de Viih Tube, já famosa antes de entrar na casa. Só no Instagram, até o dia 1 de abril, Juliette é seguida por mais de 17 milhões de pessoas, incluindo muitos famosos.

O sucesso online se dá não só pela trajetória da participante dentro do reality, que a consolidou como uma das favoritas ao prêmio de R$1,5 milhão, mas também pelo conteúdo postado pela equipe de 18 pessoas que gerenciam as redes da sister durante o confinamento.

Juliette, do BBB21, é fenômeno nas redes sociais

Após o desfecho do último paredão do BBB21, em que Juliette disputava a preferência do público contra Rodolffo e Sarah, a paraibana alcançou mais uma marca nas redes sociais: a postagem em comemoração a sua permanência no programa recebeu 1,8 milhões de curtidas e mais de 100 mil comentários em menos de seis minutos, batendo o recorde mundial de engajamento que antes pertencia a cantora americana Billie Eilish. O perfil de Juliette também entrou para o top 10 perfis com mais engajamento no Brasil, ao lado de nomes como Neymar, Anitta e Bruna Marquezine, e ocupa a 176ª posição no ranking mundial.

Juliette é a participante que mais ganhou seguidores desde o início do programa, deixando para trás todos os membros do grupo Camarote, exceto por Viih Tube. Do lado de fora, são 18 pessoas que se revezam 24 horas por dia para acompanhar todos os passos da sister dentro do reality, criar conteúdo, planejar postagens e interagir com os seguidores nas redes sociais. Além do Instagram, a advogada também possui perfis no Twitter, Tik Tok, Facebook e grupos no Telegram.

E o sucesso não é apenas com o público anônimo. Juliette é seguida por dezenas de famosos que também curtem e comentam nos posts da sister. Maria Gadu, Wesley Safadão, Dennis DJ, Eliana, Sabrina Sato e Lexa são algumas das muitas celebridades que acompanham a sister no Instagram. A paraibana já tem até pretendentes para quando sair da casa – o ator Thiago Rodrigues, com quem Juliette revelou já ter trocado beijos, postou alguns stories em apoio a sister.

Em entrevista ao jornal Metrópoles, Deborah Vidjinsky, amiga e administradora do perfil de Juliette, explica que, para dar conta de tanta informação, a estrutura segue uma logística. “Somos divididos como uma empresa e seus setores, os Heads de cada plataforma estão em um grupo, de onde saem todas as principais decisões, posicionamentos, etc”, disse. São postados, ao menos, dois conteúdos no feed por dia, além de dezenas stories.

Vidjinsky destaca que, ao contrário do que alguns internautas vêm dizendo, a equipe de social media da Juliette não recebe qualquer patrocínio ou apoio financeiro de terceiros. “Já rolaram fake news dizendo que até mesmo políticos nos patrocinavam, o que não é verdade. A realidade é que somos amigos da Juliette e muitos já atuavam no mercado de marketing e publicidade, o que favorece no nosso desempenho nas redes”, afirma.

Ela também diz que a equipe precisa ser grande, já que os administradores possuem outras ocupações além de cuidar das redes da sister. “Dessa forma podemos dividir melhor o trabalho e não deixar nenhum setor descoberto. Temos outras funções além do BBB”. “Nosso objetivo é que quando ela sair da casa, e/ou ganhar o prêmio ou cache com outros trabalhos, a gente possa pagar todos os que dedicaram e se empenharam na construção do sonho dela”, finaliza.

