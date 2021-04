BBB21: Fãs cobram posicionamento de Marília Mendonça sobre Rodolffo

O clima esquentou não só dentro da casa do BBB21, mas fora também. Após a formação do décimo paredão do reality, com Rodolffo, Caio e Gilberto na disputa pela preferência do público, os fãs do programa cobraram um posicionamento da cantora Marília Mendonça e também de Rafa Kalimann. As duas fazem comentários frequentes sobre o reality show nas redes sociais, mas se omitiram das polêmicas que envolvem Rodolffo. Marília é amiga do cantor sertanejo e Rafa já foi casada com o goiano.

Posicionamento de Marília Mendonça – BBB21

A revolta dos internautas começou após Marília Mendonça se negar a declarar torcida para o paredão desta semana. Em outras semanas, a cantora, muito ativa nas redes sociais, chegou a postar fotos com bexigas e bolo comemorando as eliminações de Karol Conká e Nego Di. A artista até atualizou sua descrição do Twitter com uma brincadeira: “Era cantora antes da pandemia, agora eu comento BBB”.

e só pra responder coletivamente: não… tô bem de boa com a minha vida e meus problemas.. mal tô me posicionando pra pagar as parcelas das minhas contas… tô bem tranquila.. nem gasta energia me enchendo o saco.. quando o problema for comigo, aí vcs me chamam https://t.co/lL6inchgf0 — marilia mendonça (@MariliaMReal) April 5, 2021

“Marília Mendonça tem obrigação nenhuma de se posicionar sobre BBB21 e tals, mas é mega incoerente falar que não tá acompanhando e se posicionando no Paredão do Rodolfo depois de ter feito até festinha no paredão da Karol Conká. Eu me divirto vendo isso” escreveu o palestrante e colunista Leví Kaique Ferreira.

Marília Mendonça tem obrigação nenhuma de se posicionar sobre BBB e tals, mas é mega incoerente falar que não tá acompanhando e se posicionando no paredão do Rodolfo depois de ter feito até festinha no paredão da Karol Conká Eu me divirto vendo isso — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) April 5, 2021

Esse negócio de “Ah, eles são amigos” Gente, amigo meu que fala merda preconceituoso escuta um pacote de mim e se eu falar merda eles tem total liberdade de me corrigirem também. Amigo que é amigo não passa pano pra erro não, te ajuda a ser melhor. — Leví Kaique Ferreira (@LeviKaique) April 5, 2021

marília mendonça fazendo mutirão pra outros sair: 🗣🗣🗣🗣🗣🗣 marília mendonça fazendo mutirão pro rodolffo sair: #bbb21 pic.twitter.com/PIaV1nrCmK — daniel 🌵 (@daneldix) April 5, 2021

que sabor a Marília Mendonça sendo cobrada de se posicionar contra o amigo homofóbico e racista se alguém falar que tão tentando cancelar ela, eu vou dar dois tapão pq a gata eh a prova viva de que gente branca não é cancelada — Artur Santoro (@artursantoro_) April 5, 2021

Na tarde de hoje, Marília postou mais alguns tweets. “Veja bem, me cancelar é um direito de vocês. torcer é um direito de vcs. meu erro foi ter me enfiado no meio do bolo, onde exatamente todos TODOS que estão me julgando, entraram também. eu jamais declarei torcida p ninguém. eu torcia pro Projota antes de começar o programa..”, começou a cantora. “Guardei os vídeos e pensei comigo: quando ele sair, eu vou explicar por q eu não postei os vídeos. e ele vai entender. e eu sei q tá cheio de gente disposta a ajudar, mesmo sem a obrigação. eu não promoveria um linchamento com alguém q errou do mesmo jeito que eu jamais. […] E sobre Conká, Nego Di e etc, se fosse sobre isso, tinha que ter mais de um milhão de nomes aí nós trendings… pq foram minhas postagens mais compartilhadas e curtidas. e eu ainda apaguei pq vi que a brincadeira tinha sido levada pra outros lados” escreveu.

veja bem, me cancelar é um direito de vocês. torcer é um direito de vcs. meu erro foi ter me enfiado no meio do bolo, onde exatamente todos TODOS que estão me julgando, entraram também. eu jamais declarei torcida p ninguém. eu torcia pro projota antes de começar o programa.. — marilia mendonça (@MariliaMReal) April 5, 2021

eu nem ia falar sobre isso mais, mas é injusto e incorreto. quando eu erro, eu boto minha cara pra bater. dessa vez passou demais dos limites. ser cobrada e acusada de cometer um crime por nao promover um multirão? eu recebi vários vídeos q o rodolfo deixou guardado pedindo apoio — marilia mendonça (@MariliaMReal) April 5, 2021

e sobre conka, nego di e etc, se fosse sobre isso, tinha que ter mais de um milhão de nomes aí nós trendings… pq foram minhas postagens mais compartilhadas e curtidas. e eu ainda apaguei pq vi que a brincadeira tinha sido levada pra outros lados — marilia mendonça (@MariliaMReal) April 5, 2021

Os internautas também cobraram um posicionamento da ex-BBB Rafa Kalimann, que já foi casada com Rodolffo. Em vídeos postados nos stories, a influenciadora disse que “tem evitado falar sobre o BBB21, por questões profissionais. Mas, se fosse uma escolha minha pessoal, eu estaria no meu direito de fazê-la. Não tenho dívida e nem responsabilidade com nada e nem ninguém. Estou falando isso porque vocês têm me culpado muito”, disse. “Desvalorizo qualquer crítica que coloca principalmente minha ética em dúvida, principalmente vindo de outras mulheres pelo fato de não superar as expectativas de vocês”, escreveu Kalimann.

Marília Mendonça e Rafa Kalimann só são aliadas contra a LGBTfobia se não for o amigo delas sendo homofóbico pic.twitter.com/7nFRUVr5jT — To off votando no Rodolffo #FicaGil (@g4yminist) April 5, 2021

marília mendonça e rafa kalimann quietinhas né pic.twitter.com/LkfUsNLZ8E — crazysexyray (@itshinner) April 5, 2021

