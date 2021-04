BBB21: festa de hoje vai ter show de Ludmilla; veja o horário

Sábado é dia de festa no BBB21! Depois de uma longa semana com eliminação, prova do líder e do anjo, os brothers vão poder curtir a noite com um show especial da cantora Ludmilla. O público também vai poder acompanhar parte da apresentação da cantora ao vivo na Rede Globo.

Que horas começa o BBB21 hoje? (03/4)

A edição do BBB21 de hoje está marcada para começar às 22h30, horário de Brasília. O programa deve mostrar os melhores momentos da prova do anjo, que teve Fiuk e Gilbeto como vencedores e o castigo de monstro, que está sendo cumprido por Caio e Rodolffo.

Como de costume, a edição também mostra os principais acontecimentos da madrugada. Na última noite, Arthur disse estar triste com Tiago Leifert, por o apresentador não conversar com ele. “Meu herói do video game me ignora”, lamentou o capixaba. Além disso, o clima pesou entre Viih Tube, Juliette e Thaís, após a líder escolher apenas a dentista para dormir no quarto com ela.

Quem vai cantar na festa de hoje no BBB21?

A festa de hoje estará sob o comando da cantora Ludmila. Boninho, o diretor do programa, postou um vídeo de Lud nas redes sociais anunciando seu show: “Estou passando pra avisar que a festa do BBB hoje vai estar diferente. Eu vou entrar lá bagunçando a zorra toda. Vai ter funk!”

HOJE TEM SHOW DA LUD NO BBB GALERAAA 🔥 que música não pode faltar? pic.twitter.com/QVLYZzKOsb — Ludmilla ⚽️ (@Ludmilla) April 3, 2021

Ludmilla é uma das mais populares cantoras de funk da atualidade. É conhecida pelo hits “Cheguei”, “Verdinha” e “Rainha da Favela”. A artista também está presente em parcerias de sucesso, como “Onda Diferente” com Anitta e “Deixa de Onda” com Dennis DJ.

Como assistir a festa do BBB 21?

Para assistir a festa de hoje do BBB21, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo, às 22h30, ou através da plataforma de streaming GloboPlay. O sinal da Globo é gratuito mediante cadastro.

Para quem quer acompanhar o show completo de Ludmilla e a festa de hoje madrugada adentro, é necessário ser assinante do GloboPlay, que exibe o BBB 24 horas por dia. Porém, é necessário ter uma assinatura paga, no valor de R$22,90.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.