BBB21: Fiuk pede companhia até a cozinha: “Medo do Arthur”

O clima esquentou no BBB21 durante o jogo da discórdia de ontem. Após uma discussão tensa durante o programa ao vivo , em que Caio e João Luiz tiveram até que separar Arthur e Fiuk, o filho de Fábio Jr. ficou receoso de encontrar o crossfiteiro em outros cômodos da casa, e pediu para outro brother acompanhá-lo até a cozinha. Veja abaixo o que rolou.

Arthur e Fiuk BBB21

Durante uma conversa na madrugada com Pocah, Juliette, Thaís e João Luiz, o ator e cantor pediu para o professor de geografia acompanhá-lo até a cozinha, pois estava com medo de encontrar Arthur.

“João, eu queria te pedir uma coisa, que você é muito calminho. Eu queria muito pegar ovo na geladeira, você vai comigo?”, pediu Fiuk.

“Ovo?”, questionou João, sem entender o pedido do amigo. “De páscoa”, respondeu Fiuk.

Os outros brothers questionaram o motivo do pedido, e Fiuk respondeu: “Eu tenho medo do Arthur passar ali. Sei lá”. Todos caíram na risada e disseram que Arthur não estava na cozinha do BBB21.

Achando graça da situação, Juliette pegou Fiuk pelo braço e disse que iria acompanhá-lo. “É muito fofinho. A gente tá na escola”, brincou Juliette.

o fiuk com medo de ir na cozinha pegar o ovo por causa do arthur, e a juliette indo junto pra proteger ele??? KKKKKKK #bbb21 pic.twitter.com/2zKLuLCW61 — gabiette (@gabirolzinhas) April 6, 2021

Jogo da discórdia

Durante o último jogo da discórdia do BBB21, realizado na segunda-feira (5), Fiuk apontou Arthur como o “pior jogador” e como alguém que faz “jogo sujo”.

“É uma pessoa que mente, que finge, que foi incoerente em vários momentos e mudou de acordo com as pessoas que foram saindo daqui […] Foi um cara que me machucou de graça desde o começo, não quis conversar comigo, virou a cara pra mim, se dependesse dele ele não falaria mais comigo desde o começo do jogo”, disse o filho de Fábio Jr.

Arthur se irritou e chamou Fiuk de c*zão. O ator perguntou o que Arthur havia falado e os dois se levantaram para discutir. Sobrou para Caio e João Luiz segurar os dois brothers.

