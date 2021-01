BBB21: Gloria Pires faz paródia para dizer que não é mãe de Fiuk

Gloria Pires mostrou que está antenada aos comentários sobre o BBB21. Um dos assuntos que mais repercutiu na web nos últimos 3 dias é se a atriz seria mãe de Fiuk, um dos participantes do reality show da Globo, que estreou dia 25 de janeiro. No entanto, a confusão sobre a árvore genealógica do cantor parece ser compreensível em se tratando de Cleo, filha de Pires com Fábio Jr. (pai de Fiuk e de Cleo). Visando esclarecer o mal-entendido dos internautas, a famosa fez uma paródia divertida da música “I Gotta Feeling” do Black Eyed Peas, explicando que é somente mãe de Cleo.

Gloria Pires é mãe de Fiuk?

Gloria Pires usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira (27) para esclarecer que não é mãe de Fiuk. “Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida…”, disse ela.

A atriz que protagonizou o ramake de Éramos Seis em 2019, criou uma paródia do hit I Gotta Feeling em que diz repetidas vezes “a Glória Pires é a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não”.

A frase da música inspirada por Gloria diz de forma direta que ela é mãe de Cleo, fruto do seu casamento com Fábio Jr.. Fiuk, por outro lado, é filho do cantor com a artista plástica Cristina Karthalian. Além do participante do BBB21 e da atriz de Haja Coração, Fábio é pai de Tainá Ayrosa Galvão e Krizia Ayrosa Galvão (do casamento com Cristina) e Záion Ayrosa Galvão do relacionamento com a modelo Mari Alexandre.

Cleo também recorreu às redes sociais para brincar com a descoberta dos fãs sobre o brother. “A internet acaba de descobrir mais uma bomba: Gloria Pires não é mãe do Fiuk (risos)”, escreveu ela. O nome da atriz e do participante do BBB21 figuraram entre os assuntos mais comentados das redes sociais com milhares de menções.

Fiuk chora no BBB21 após polêmica com Lumena

Apesar de não saber sobre a confusão em relação a sua árvore genealógica, no BBB21, Fiuk já viveu grandes emoções e se envolveu em sua primeira polêmica na casa. Isso porque, na tarde desta terça-feira (27) o antagonista de A Força do Querer desfilou maquiado após uma ação de merchandising para uma marca de maquiagem. Além de Fiuk, Caio e outros homens da casa também desfilaram. No entanto, Lumena não gostou e disparou que maquiagem é ‘expressão de identidade’.

Fiuk cai no choro depois da Lumena apontar seu ponto de visto sobre os meninos está de maquiagem. pic.twitter.com/ait3tKQJXm — MAIS BAPHO! 💣 (@MaisBapho) January 27, 2021

Fiuk desabafou com Carla Diaz e Karol Conká, afirmando que entende o ponto de vista da famosa e que se sente mal. “Eu me sinto muito mal de ter participado disso e ter ofendido qualquer pessoa de qualquer maneira. Eu gosto de cuidar das pessoas… É horrível Não consigo matar uma formiga”, desabafou ele, aos prantos.