BBB21: GNT desiste de exibir programa de Karol Conka

Karol Conka perdeu espaço no GNT após a polêmica com Lucas Penteado no BBB21. O programa em que apresenta com Marcel McGowam no Youtube, ‘Prazer, feminino’, não será mais exibido na TV em fevereiro, como era previsto, segundo a coluna de Patrícia Kogut, no jornal O Globo.

Karol Conka faz campanha contra Lucas dentro do BBB21

A confusão começou com a festa na madrugada de sábado (30) no BBB21, quando Lucas, sem nenhum motivo, começou a criar confusão com todos os participantes da casa e se ‘queimou’ por suas atitudes. Mas Karol Conka se manifestou contra o ator e passou a perseguir o rapaz no reality.

Para começar, a cantora xingou e até se recusou a comer na mesma mesa que o ator. Durante uma das discussões com Lucas, o brother disse que Deus era seu melhor amigo, Karol Conka perguntou para ele “onde está seu amigo nos seus momentos de loucura?”. Essa fala revoltou a web, e até mesmo Jojo Todynho e Ludmilla se manifestaram contra a cantora de ‘Tombei’.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jogo da discórdia: Karol xinga Lucas

Pouco antes do jogo da discórdia no BBB21, o clima já estava pesado na casa. Durante o jantar, Conka disse que não comeria olhando para a cara de Lucas. Sendo assim, o ator se retirou da cozinha e chorou no quarto.

“Não desculpo, vai cagar. Vai à merd*, vai se fazer de louco lá para fora, pede para sair, já deu”, disse a cantora, enquanto estava na cozinha. “Sem paciência para gente que se faz de louco. Se fosse louco não estava aqui dentro. Se ele está jogando, está brincando, também vou ser pirada então, vamos lá, só vai comer quando eu sair da mesa, ponto. Qualquer coisa me bota no paredão. Eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora, entendeu”, disparou.

Mais tarde, no Jogo da Discórdia, Tiago perguntou aos brothers quem era o “cancelador” da casa. Na vez de Karol Conka, ela voltou a falar de Lucas. “Ele cancela a paciência da gente, a oportunidade, ele se cancela e faz o que a gente cancele a vontade de estar aqui”, afirmou.

Porém, Lucas teve a chance de se defender e falou sobre Karol no BBB21. “Você comete um erro e tem que lidar, eu acho necessário. Eu nunca estive nessa cadeira elétrica, até por isso pensei em desistir, mas eu acho que eu tenho que ficar aqui e viver aqui. Eu acho que tem coisas que cabem, tem coisas que não. Não acho que você cometer um erro te faça errado em todas as questões e desconsidere toda uma luta (…) a canceladora é a Karol. Ela perdeu a mão e passou um pouco do ponto. Me ofender, me xingar.,.sente que é um Deus na terra”, afirmou, enquanto a sister fazia sinal negativo atrás.

Carol Conka para Lucas

“Vira essa bosta dessa cara pra lá” Mano, isso é cruel

Não tem outra palavra. Crueldade pic.twitter.com/BwzOTwFrTv — Joel Luiz (@joelluiz_adv) February 2, 2021

Para completar, a cereja do bolo foi Karol chamar o colega de abusador no BBB21. “Eu tô achando engraçado o bebê chorar, não percebe que é um abusador. Não respeita, é um abusador e acha que eu não tenho que explodir.”, disse ela. Na web os internautas ‘cancelaram’ Conka e ela perdeu 200 mil seguidores no Instagram.