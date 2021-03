BBB21: Juliette alcança 16 milhões de seguidores e bate recorde

Juliette, do BBB21, bateu um recorde nesta sexta-feira (26): a sister atingiu a marca de 16 milhões de seguidores no Instagram. Agora, a paraibana é a segunda participante mais seguida do reality, ficando atrás apenas de Viih Tube, já famosa antes de entrar no programa.

Juliette BBB21 Instagram

Seguida por 16 milhões de pessoas, a advogada estendeu o recorde: Juliette é a participante que mais ganhou seguidores durante o Big Brother Brasil. Ela bateu a marca que antes pertencia a Rafa Kalimann e Manu Gavassi . A influencer ganhou 9,2 milhões de seguidores durante sua passagem pelo BBB20 e a cantora, 8,8milhões.

Agora, Juliette é a segunda participante do BBB21 mais seguida. Em primeiro lugar está Viih Tube, com 17,9 milhões.

Com quantos seguidores Juliette começou o BBB21?

Antes de entrar no BBB21, Juliette era seguida por 3 mil pessoas. Segundo informações do portal UOL, a sister tem ganhado, em média, 260 mil novos seguidores por dia.

A paraibana, inclusive, entrou para o TOP 10 celebridades brasileiras com mais engajamento no Instagram. Na lista se encontram nomes como Neymar, Anitta, Marília Mendonça e Bruna Marquezine. Inclusive, segundo o HypeAuditor, plataforma que faz levantamentos sobre números de Instagram, Juliette ocupa a 176ª posição no ranking mundial.

Quem tem mais seguidores?

Em dois meses de confinamento, todos os brothers tiveram aumento de seguidores nas redes sociais. Alguns deles, entretanto, vem perdendo seguidores dia após dia por apresentarem atitudes controversas e negativas ao olhos do público. Veja a lista abaixo atualizada em 26/3.

PIPOCA

Juliette: Antes 12,1 mil – Depois 16 milhões

Sarah: Antes 18,5 mil – Depois 7 milhões

Gilberto: Antes 9,7 mil – Depois 6,6 milhões

Caio: Antes 12 mil – Depois 3,2 milhões

João Luiz: Antes 6,2 mil – Depois 1,9 milhão

Thaís: Antes 12 mil – Depois 1,8 milhão

Arthur: Antes 50 mil – Depois 1,4 milhão

CAMAROTE

Viih Tube: Antes 16,2 milhões – Depois 17,9 milhões

Pocah: Antes 11,4 milhões – Depois 12,8 milhões

Camilla de Lucas: Antes 2,9 milhões –Depois 7,4 milhões

Rodolffo: Antes 1,4 milhão – Depois 4,5 milhões

Fiuk: Antes 1,3 milhão – Depois 3,2 milhões

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.