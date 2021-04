BBB21: Juliette chega aos 18 milhões de seguidores no Instagram

Juliette, do BBB21, tem se tornado um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. Três dias após alcançar a marca de 17 milhões de seguidores, a paraibana já conquistou mais um milhão de novos fãs e agora é seguida por 18 milhões de pessoas no Instagram. Com um crescimento contínuo, a maquiadora já até quebrou o recorde que antes pertencia a Rafa Kalimann e Manu Gavassi, e agora ela é a participante que mais ganhou seguidores durante o confinamento.

Juliette chega à marca de 18 milhões de seguidores

Juliette, que atualmente é a segunda participante do BBB21 com mais seguidores, está próxima de ocupar o primeiro lugar no ranking. Isso porque ela fica atrás apenas de Viih Tube, que possui 18,5 milhões de seguidores. Se a maquiadora manter o mesmo ritmo das últimas semanas, em poucos dias ela se tornará a mais popular da edição nas redes sociais.

De acordo com dados da plataforma CrowdTangle, que monitora o engajamento de contas do Instagram, Juliette não teve perda de seguidores desde a estreia do BBB21, em 25 de janeiro. A sister tem registrado, em média, 4 milhões de interações por dia. Tamanha repercussão alçou Juliette ao ranking de top 10 contas brasileiras com mais engajamento, ao lado de nomes já conhecidos como Neymar, Anitta e Bruna Marquezine.

Seguidores BBB21

Viih Tube permanece como a participante do BBB21 com mais seguidores, seguida de Juliette, em segundo lugar, e Pocah, em terceiro. Vale lembrar que a influenciadora e a funkeira já eram famosas antes de entrar no reality show. Veja o ranking atualizado abaixo.

Viih Tube: Antes 16,2 milhões – Depois 18,5 milhões

Juliette: Antes 12,1 mil – Depois 18 milhões

Pocah: Antes 11,4 milhões – Depois 13,1 milhões

Camilla de Lucas: Antes 2,9 milhões –Depois 8,3 milhões

Gilberto: Antes 9,7 mil – Depois 6,6 milhões

Rodolffo: Antes 1,4 milhão – Depois 4,8 milhões

Fiuk: Antes 1,3 milhão – Depois 3,2 milhões

Caio: Antes 12 mil – Depois 3,2 milhões

João Luiz: Antes 6,2 mil – Depois 2,4 milhões

Thaís: Antes 12 mil – Depois 2,1 milhões

Arthur: Antes do BBB21 50 mil – Depois 1,4 milhão

