BBB21: Juliette dá em indireta em Arthur sobre festa

Em uma conversa na cozinha do BBB21 na noite de ontem (25) entre Arthur, João Luiz e Juliette, os brothers conversavam sobre a festa do líder, que acontecerá na próxima quarta-feira. Como de costume, o líder pode escolher o tema, cardápio e playlist da farra. Juliette aproveitou o papo para mandar uma indireta para Arthur, que conquistou a liderança.

Juliette fala sobre indicação de Arthur no BBB21?

Arthur, que pode escolher o que quiser para a próxima festa do BBB21, perguntou para Juliette o que ela gostaria de comer na próxima quarta. “Tem alguma coisa que você queria que tivesse na festa quarta-feira?”, questionou o brother.

Na lata, Juliette respondeu: “Eu!”. Os três riram da brincadeira e Juliette continuou: “Pode botar goiabada e rabada, mas me deixe lá”.

Arthur: e você Juliette, o que você quer que tenha na festa quarta?

Juliette: eu

KKKKKKK fica Julietteeee #BBB21 pic.twitter.com/jhieg7Kckr — mari 🌵⭐️ (@_marianagondim) March 26, 2021

Quem o Arthur vai indicar?

Na madrugada desta quinta, após vencer a prova do líder, Arthur contou para Gilberto e Sarah que vai indicar Juliette ao paredão. Em uma conversa na área externa do BBB21, o capixaba afirmou que a única chance da paraibana escapar da berlinda é se ela ganhar o colar de imunidade do anjo. “A Juliette sabe eu vou nela. Ela sabe que se não pegar o anjo ela vai para o paredão”, disse. “Ninguém vai dar o anjo para ela”, respondeu Gilberto. O instrutor de crossfit continuou: “Posso estar comentendo a maior injustiça lá fora, mas vou fazer isso pelas coisas que aconteceram comigo na última semana”.

Sarah, que votou em Juliette na semana passada e declarou que a paraibana era sua primeira e única opção de voto, disse que não sabe em quem ela irá votar. Arthur pediu para que Sarah e Gilberto troquem informações: “Se vocês tiverem alguma informação, me falem. Eu tenho seis pessoas pra votar. Descobri que o João votou em mim. Então, eu tenho várias pessoas aqui pra dar algo”.

Arthur diz para Sarah que vai indicar a Juliette ao #Paredão. Antes da #prova do anjo já temos Juliette e Sarah na Berlinda. Juliette puxa a Sarah. Gil e Sarah estão aliviados pela indicação do líder e trabalham votos na Viih Tube

➡#BBB21 #REDEBBB #TeamJuliette #TeamViihtube pic.twitter.com/saMSTk6BuK — Reinaldo Cruz 🌵🚩🚩🌵 (@Reinaldo_Cruz) March 26, 2021

