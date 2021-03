BBB21: Juliette e Arthur brigam e sister dispara: ‘babacão’

Fogo no parquinho do BBB21! Os brothers estão com os ânimos exaltados desde a formação do paredão de ontem, que rendeu brigas e choros madrugada adentro. Na manhã desta segunda-feira (29), mais uma discussão, dessa vez entre Juliette e Arthur, agitou a casa mais vigiada do Brasil.

Alguns brothers conversavam na sala de estar do BBB21 na manhã desta segunda, quando Gilberto começou a contar a história de sua briga com Arthur. O capixaba, que acompanhava o papo, afirmou que outros participantes armaram para que os dois brigassem.

Ao ouvir a afirmação dita pelo crossfiteiro, Juliette disparou: “Ninguém armou, brigaram porque quiseram.” Pocah concordou com a paraibana: “Não acho que armaram não, brigou porque quis.”

Visivelmente irritado, Arthur discordou de Juliette: “Tua opinião.” A sister respondeu: “Por que toda vez pra cima de mim? Que leseira… Não posso falar nada contigo que tu vem pra cima de mim”.

O clima esquentou entre os dois. “Ai, sai fora Juliette”, disparou Arthur. A advogada respondeu chamando o crossfiteiro de idiota e babaca, e mandou o brother “ir a m*rda”.

Juliette saiu da sala de estar do BBB21 e foi para o quarto. Assim que a sister se retirou, Arthur chamou a paraibana de desiquilibrada e disse: “Vei, eu tô de saco cheio dessa garota aqui dentro.”

Depois, no quarto colorido, Juliette desabafou com Viih Tube sobre o desentendimento com Arthur: “Toda hora me alfinetando. Deixa eu voltar que eu quero ver ele me pedindo desculpas. Só quer falar, cabra besta. Por que vem com brabeza para cima de mim se Pocah tem a mesma opinião? Toda vez tu vem para cima de mim. Imbecil, idiota. Já estou por aqui com Arthur”. “Ele já veio ontem te alfinetar”, respondeu a influenciadora. Vale lembrar que, ontem, Arthur indicou Juliette ao nono paredão do BBB21.

