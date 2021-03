BBB21: Juliette se despede dos amigos e entrega lembranças

Indicada ao paredão pelo líder Arthur, Juliette resolveu antecipar sua despedida no BBB21 na tarde desta terça-feira (30/3). A sister reuniu seus melhores amigos na área externa da casa mais vigiada do Brasil (Camilla de Lucas, João Luiz e Viih Tube) e protagonizou o momento emocionante no reality show. Veja como foi a despedida de Juliette no BBB.

Despedida de Juliette – BBB21

Durante o momento de despedida, Juliette se mostrou esperançosa com o desfecho do 9º paredão do BBB21. “Não sei o que vai acontecer, então já estou me antecipando. Eu acho que eu volto, eu espero que eu volte, de verdade, mas se a gente tiver errado, porque estamos acreditando que vou voltar, saibam que vocês foram muito importantes para mim aqui“, disse a sister.

Emocionada, Juliette destacou qualidades de cada um dos amigos de confinamento. “Todos vocês que estão aqui. De verdade. E cada um de um jeito diferente. Vitória me trouxe a doçura, que eu não tenho. Camilla me trouxe a fé. João me trouxe a força, que eu precisava para ficar aqui. Então, se eu sair, eu estou de boa. Estou tranquila, de verdade. Então eu quero dar um negócio para vocês…“.

A advogada e maquiadora presenteou os amigos com pulseiras significativas para ela, e ressaltou que o objetivo é para se sentir mais próxima deles mesmo estando fora da casa. No entanto, após o fim da temporada do BBB21, Juliette garantiu querer os objetos de volta.