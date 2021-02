BBB21: Karol Conka diz que Thelma só ganhou por ter amigas brancas

Karol Conka causou polêmica nesta quarta-feira (03) com mais uma fala dentro do BBB21. Em conversa, a cantora sugeriu que a médica Thelma Assis só ganhou o BBB20 por ter amigas brancas para a defender – Rafa Kalimann e Manu Gavassi.

Karol Conka comparata sua participação com a de Thelma

Durante o bate papo com Lumena e Gilberto no BBB21, Karol Conka comparou sua participação com a de Thelma, do BBB20. A cantora afirmou que a sister sozinha não conseguia se defender dentro do reality e por isso precisava “ter as amigas brancas” como ponte para chegar a final e vencer o reality da Globo.

“Eu fico muito preocupada porque o Brasil é um país racista e eles [brasileiros] adoram botar o pretinho no chinelo, botar o pretinho lá embaixo, entendeu?”, questionou ela. “Quem protegeu a Thelma na outra edição foi Manu [Gavassi], Rafa [Kalimann] e ela mesma, só que ela não conseguiu, sozinha, se proteger”, afirmou.

Em seguida, Karol comparou sua participação com a da ex-BBB. “Ela tinha que ter as amigas brancas por ela. Eu não tenho amigas brancas aqui por mim”, opinou.

Assista ao vídeo:

Thelma rebate comentário de Conka do BBB21

Depois de ver o vídeo de Karol Conka, do BBB21, minimizando sua vitória no BBB20, Thelma resolveu dar uma resposta no Twitter: “Tá na hora de acordar para o jogo e parar de se comparar com a galera do ano anterior. Quem nasceu pra 21 nunca será 20”, disse.

“Em minha vida eu ocupei todos os espaços que desejei ocupar provando para as pessoas que caráter e boa índole não tem cor. Quem me protegeu lá dentro foi a minha coerência, foi a minha consciência negra de jamais oprimir um dos meus, ao contrário do que tem sido feito”, completou a ex-BBB, ressaltando seu mérito em ter ganho R$1,5 milhão.

Rafa Kalimann repudia fala de Karol Conka do BBB21

Mais uma vez a ex-BBB Rafa Kalimann se pronunciou sobre Karol Conka, que tem causado polêmicas no BBB21. A amiga de Thelma Assis ficou revoltada com a fala da cantora.

“A Thelma chegou onde chegou porque é forte, soube respeitar e se posicionar, fez um jogo lindo e de muito orgulho, representou. Esse mérito é dela. Não aguento mais ouvir os absurdos vindos dessa mulher. Nem tente se comparar com a postura e índole da Thelminha. Que vergonha!”, disse a influenciadora, no Twitter.

Ela continuou, e disparou: “Karol Conka é vazia. Agora eu vi mesmo, a participante de reality que mais está causando revolta e rejeição no Brasil por ser tão desumana falando da CAMPEÃ DA ÚLTIMA EDIÇÃO! Agora eu tremi aqui pra valer viu.”

Em apenas uma semana, Karol Conka se tornou uma das participantes mais detestadas da edição. Como resultado, ela perdeu mais de 300 mil seguidores no Instagram, além de espaço na GNT. O programa da cantora já não vai mais passar na televisão, como era previsto para esse mês de fevereiro.