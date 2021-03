BBB21: música de Fiuk vira hit e entra nas virais do Spotify

O BBB já se mostrou uma forte vitrine para a divulgação de trabalhos dos participantes. Manu Gavassi, por exemplo, participou da edição passada e não só impulsionou o seu hit Áudio de Desculpas, como também transformou Don’t Start Now, da cantora Dua Lipa, em uma febre no Brasil. Pegando carona nessa leva, Fiuk gravou a música Amor da Minha Vida e lançou com direito a videoclipe já quando estava confinado na casa do BBB21. A faixa, como já era de se esperar, entrou nas virais do Brasil no Spotify e ocupa a 30º posição.

Amor da Minha Vida – música de Fiuk

O single de Fiuk foi lançado em 24 de fevereiro nas plataformas digitais de música e já acumula feito impressionante. O clipe de Amor da Minha Vida soma mais de 1,5 milhão de visualizações no YouTube com forte tendência de crescimentos para as próximas semanas.

A equipe do cantor decidiu lançar a música em um período que o ator se aproximou de Sarah e Gilberto, construindo um novo G3, que antes tinha Juliette como integrante.

Quem é a atriz trans que contracena com Fiuk?

O clipe de Amor da Minha Vida é estrelado por Fiuk e Gabrielle Joie, atriz trans que forma par romântico com o irmão de Cleo na história. A produção, lançada há pouco mais de um mês alcançou em suas primeiras 24 horas no ar a marca de 250 mil visualizações, figurando entre os vídeos em alta do YouTube.

Gabriela é natural de Ceilândia, Distrito Federal, e tem 22 anos. Além de atriz, trabalha como modelo e já estrelou produções como Bom Sucesso e Sob Pressão, ambas da dramaturgia da Globo. Em campanhas publicitária, Gabriela, parceira de Fiuk em Amor da Minha Vida, já estrelou peças de marcas como Vivara, Natura e Eudora, por exemplo.

Sucessos musicais do BBB21

Além de Áudio de Desculpas, lançado por Manu Gavassi durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, o BBB21, consagrou músicas já lançadas da cantora como Música Secreta e Garoto Errado, de 2010. Ambas figuraram nas virais do Spotify, à época de confinamento em 2020.

Já no BBB21, Rodolffo aproveitou para divulgar a música Batom de Cereja, que se tornou um hit no cenário sertanejo. A música da dupla com Israel entrou na lista Billboard Global 200, ocupando a posição 95º do importante ranking musical internacional.

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.